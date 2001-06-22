Раздел: Технологии
Vivo X21 выпустили в ярком цвете
Китайская компания Vivo выпустила смартфон Vivo X21 в новом красном цвете, именуемом Glare Red.
Смартфон уже поступил в продажу в Тайване по цене 3600 юаней, что эквивалентно примерно $554. Устройство сохраняет тот же дизайн и технические характеристики, что и другие расцветки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Vivo X21, напомним, имеет блестящую тыльную панели, выполненную из стекла, алюминиевую раму, 6.28-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей) и вырезом в верхней части, 8-ядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой 2.2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти.
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Двойная основная камера состоит из 12-Мп главного датчика с диафрагмой f/1.8 и 5-Мп дополнительного датчика с диафрагмой f/2.4, фронтальная камера представлена 12-Мп датчиком с диафрагмой f/2.0. В наличии аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Управление осуществляет операционная система Android 8.1 Oreo в виде прошивки Funtouch OS 4.0.
Смартфон уже поступил в продажу в Тайване по цене 3600 юаней, что эквивалентно примерно $554. Устройство сохраняет тот же дизайн и технические характеристики, что и другие расцветки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Vivo X21, напомним, имеет блестящую тыльную панели, выполненную из стекла, алюминиевую раму, 6.28-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей) и вырезом в верхней части, 8-ядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой 2.2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти.
Читайте также: BLU Products представила новый смартфон Vivo
Двойная основная камера состоит из 12-Мп главного датчика с диафрагмой f/1.8 и 5-Мп дополнительного датчика с диафрагмой f/2.4, фронтальная камера представлена 12-Мп датчиком с диафрагмой f/2.0. В наличии аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Управление осуществляет операционная система Android 8.1 Oreo в виде прошивки Funtouch OS 4.0.
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