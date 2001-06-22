» » Vivo X21 выпустили в ярком цвете
Раздел: Технологии  
0

Vivo X21 выпустили в ярком цвете

Vivo X21 выпустили в ярком цветеКитайская компания Vivo выпустила смартфон Vivo X21 в новом красном цвете, именуемом Glare Red.

Смартфон уже поступил в продажу в Тайване по цене 3600 юаней, что эквивалентно примерно $554. Устройство сохраняет тот же дизайн и технические характеристики, что и другие расцветки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

Vivo X21, напомним, имеет блестящую тыльную панели, выполненную из стекла, алюминиевую раму, 6.28-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей) и вырезом в верхней части, 8-ядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой 2.2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти.

Читайте также: BLU Products представила новый смартфон Vivo

Двойная основная камера состоит из 12-Мп главного датчика с диафрагмой f/1.8 и 5-Мп дополнительного датчика с диафрагмой f/2.4, фронтальная камера представлена 12-Мп датчиком с диафрагмой f/2.0. В наличии аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Управление осуществляет операционная система Android 8.1 Oreo в виде прошивки Funtouch OS 4.0.

Vivo X21 выпустили в ярком цвете

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Vivo X21, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:22 » Автор: Татьяна Ларина
     225
     0

Похожие новости по теме

Vivo выпустила флагманский смартфон с выдвижной камерой Vivo выпустила флагманский смартфон с выдвижной камерой

Такая камера позволяет NEX достичь соотношения в 91,24% между площадью экрана и площадью передней панели.

Официально презентован безрамочный смартфон Vivo Z1 Официально презентован безрамочный смартфон Vivo Z1

Китайская компания Vivo представила новый смартфон Vivo Z1,

BLU Products представила новый смартфон Vivo BLU Products представила новый смартфон Vivo

Новый смартфон Vivo 8L уже вышел в продажу.

Новый бюджетный смартфон Vivo засветился в Tenaa Новый бюджетный смартфон Vivo засветился в Tenaa

Vivo готовит к анонсу новый бюджетник.

Vivo анонсировала новые версии флагмана X6 Plus Vivo анонсировала новые версии флагмана X6 Plus

В китайском центре сертификации TENAA был зарегистрирован смартфон Vivo X6S Plus.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх