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Раздел: Технологии  
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Facebook стал выпускать печатное издание

Facebook стал выпускать печатное изданиеСоциальная сеть Facebook, деятельность которой часто называют причиной кризиса печатной прессы, сама начала выпускать журнал.

Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах — «одной из самых интересных бизнес-историй последних нескольких лет», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Grow будет выходить ежеквартально. По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. Героем первой обложки стал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, рассчитанного на миллениалов.

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Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.
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 Теги: Facebook, журнал

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Сегодня, 21:28 » Автор: Татьяна Ларина
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