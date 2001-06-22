Раздел: Технологии
Facebook стал выпускать печатное издание
Социальная сеть Facebook, деятельность которой часто называют причиной кризиса печатной прессы, сама начала выпускать журнал.
Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах — «одной из самых интересных бизнес-историй последних нескольких лет», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Grow будет выходить ежеквартально. По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. Героем первой обложки стал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, рассчитанного на миллениалов.
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Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.
Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах — «одной из самых интересных бизнес-историй последних нескольких лет», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Grow будет выходить ежеквартально. По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. Героем первой обложки стал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, рассчитанного на миллениалов.
Читайте также: Facebook начнет выпускать собственные сериалы
Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.
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