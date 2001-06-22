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Пентагон испытывает ракету Falcon Heavy

Пентагон испытывает ракету Falcon HeavyКомпания Илона Маска обошла на торгах по запуску военного спутника США конкурентов

SpaceX победила на тендере от Пентагона на запуск в околоземное пространство спутника военного назначения AFSPC-52, причем выводить на орбиту его будет недавно дебютировавшая тяжелая ракета Falcon Heavy, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

Запуск AFSPC-52 (полное название - Air Force Space Command 52) запланирован на лето или осень 2020 год с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида. На это предприятие частная компания бизнесмена Илона Маска получит от военных $130 млн.

Конкурентами SpaceX на торгах были United Launch Alliance (совместная компания столпов американской "оборонки" Boeing и Lockheed Martin) с ракетой Delta 4, однако стоимость их запуска - $350 млн - оказалась неконкурентоспособной.

Эта новость примечательна в первую очередь тем, что Пентагон заключает подобные контракты только после нескольких кряду успешных запусков, тогда как Falcon Heavy была испытана лишь раз.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.

LIGA.net отслеживала запуск Falcon Heavy, рассказав, как он прошел и что значит для человечества.

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Следующий полет этой ракеты запланирован на октябрь: она должна вывести на орбиту 25 мини-спутников по демонстрационной миссии Space Test Program-2 (STP-2) от ВВС США и NASA.
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 Теги: ракета, Пентагон, испытания

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Сегодня, 11:35 » Автор: Ульяна Воликовская
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