Раздел: Технологии
Пентагон испытывает ракету Falcon Heavy
Компания Илона Маска обошла на торгах по запуску военного спутника США конкурентов
SpaceX победила на тендере от Пентагона на запуск в околоземное пространство спутника военного назначения AFSPC-52, причем выводить на орбиту его будет недавно дебютировавшая тяжелая ракета Falcon Heavy, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Запуск AFSPC-52 (полное название - Air Force Space Command 52) запланирован на лето или осень 2020 год с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида. На это предприятие частная компания бизнесмена Илона Маска получит от военных $130 млн.
Конкурентами SpaceX на торгах были United Launch Alliance (совместная компания столпов американской "оборонки" Boeing и Lockheed Martin) с ракетой Delta 4, однако стоимость их запуска - $350 млн - оказалась неконкурентоспособной.
Эта новость примечательна в первую очередь тем, что Пентагон заключает подобные контракты только после нескольких кряду успешных запусков, тогда как Falcon Heavy была испытана лишь раз.
6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.
LIGA.net отслеживала запуск Falcon Heavy, рассказав, как он прошел и что значит для человечества.
Читайте также: Военные США и NASA отказались от ракеты Falcon Heavy
Следующий полет этой ракеты запланирован на октябрь: она должна вывести на орбиту 25 мини-спутников по демонстрационной миссии Space Test Program-2 (STP-2) от ВВС США и NASA.
SpaceX победила на тендере от Пентагона на запуск в околоземное пространство спутника военного назначения AFSPC-52, причем выводить на орбиту его будет недавно дебютировавшая тяжелая ракета Falcon Heavy, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Запуск AFSPC-52 (полное название - Air Force Space Command 52) запланирован на лето или осень 2020 год с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида. На это предприятие частная компания бизнесмена Илона Маска получит от военных $130 млн.
Конкурентами SpaceX на торгах были United Launch Alliance (совместная компания столпов американской "оборонки" Boeing и Lockheed Martin) с ракетой Delta 4, однако стоимость их запуска - $350 млн - оказалась неконкурентоспособной.
Эта новость примечательна в первую очередь тем, что Пентагон заключает подобные контракты только после нескольких кряду успешных запусков, тогда как Falcon Heavy была испытана лишь раз.
6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.
LIGA.net отслеживала запуск Falcon Heavy, рассказав, как он прошел и что значит для человечества.
Читайте также: Военные США и NASA отказались от ракеты Falcon Heavy
Следующий полет этой ракеты запланирован на октябрь: она должна вывести на орбиту 25 мини-спутников по демонстрационной миссии Space Test Program-2 (STP-2) от ВВС США и NASA.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
181
0
Также советуем посмотреть
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
Оставьте свой комментарий