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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустила умный скейтборд

Xiaomi выпустила умный скейтборд Новинка появилась на площадке коллективного финансирования.

Китайская компания Xiaomi вновь представила интересный гаджет – умный электрический скейтборд с дальностью хода 12 километров. Новинку назвали Acton Smart Electric Skateboard.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizchina.

Предварительный заказ скейтборда стоит 155 долларов, это чуть больше 4 тысяч гривен.

Новинка создана из авиационного алюминиевого сплава и с использованием дерева канадского клена. Доска может выдержать пользователя весом до 100 килограмм.

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В настройках можно установить максимальную скорость и торможение. Устройством можно управлять дистанционно, а также установить светодиодную подсветку. Двигатель мощностью 500 ватт разгоняет скейтборд до скорости более 22 километров в час. Скейтборд можно полностью зарядить за 90 минут.

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 Теги: Xiaomi, скейтборд

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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