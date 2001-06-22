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Раздел: Технологии  
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Обновление iOS 11.4 может "сломать" камеры

Обновление iOS 11.4 может "сломать" камерыБаг появляется во всех режимах.

В iOS 11.4 добавили синхронизацию сообщений iCloud и поддержку AirPlay 2. Но пользователи обнаружили новые проблемы с системой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Пользователи Twitter начали сообщать о проблемах с камерой iPhone на iOS 11.4. У многих обладателей iPhone при запуске камеры показывается черный экран.

"Черный экран на iPhone 6, 6s и 7! У меня часто появляется черный экран, когда я хочу запустить камеру. И потом я должен перезагрузить телефон, чтобы камера заработала. Что происходит?"

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Другая проблема, которая не так популярна, как черный экран, но все равно встречается – нестабильный автофокус. Баг появляется во всех режимах, кроме длительного воспроизведения.



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 Теги: Обновление iOS, камера

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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