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Раздел: Технологии  
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Украинцы представили смарт-часы

Украинцы представили смарт-часыНовинка имеет и укникальну функцию.

Украинский стартап Force начал продажу уникальных смарт-часов EMwatch. Главная особенность новинки в том, что аксессуар умеет определять уровень стресса пользователя и давать рекомендации, как его снизить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

EMwatch отслеживает кровяное давление, пульс, количество пройденных шагов, фазы сна (всего 20 параметров), это умеют делать почти все "умные" часы. Однако новинка имеет и укникальну функцию – фирменные алгоритмы вычисляют уровень стресса владельца, а персональный помощник (медведь с искусственным интеллектом) даст пользователям рекомендации, как его снизить.

Это могут быть общие советы, или часы порекомендуют успокоиться, поскольку у пользователя повысилось давление, или EMwatch получили другие сигналы, свидетельствующие о повышении стресса. Их можно увидеть на экране устройства или в приложении для смартфона.

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Представители Force говорят, что часы с аккумулятором на 100 миллиампер часов могут проработать без подзарядки 2,5 недели. Стоит отметить, что новинка стоит 2299 гривен.
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 Теги: смарт-часы, функции

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Вчера, 23:09 » Автор: Едгар Букмирза
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