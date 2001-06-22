Раздел: Технологии
YouTube разрешит блогерам продавать товары
YouTube в партнёрстве с сервисом Teespring разрешит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.
Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Среди которых - возможность блогерам продавать товары, говорится в официальном блоге компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, YouTube в партнёрстве с сервисом Teespring разрешит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.
Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала про нарисованного паука Лукаса.
Так, блогеру удалось на продаже плюшевых Лукасов заработать порядка 1 млн долларов за 18 дней.
Читайте также: На Facebook Marketplace начали продавать весьма неожиданные товары
Ранее сообщалось, что YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Среди которых - возможность блогерам продавать товары, говорится в официальном блоге компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, YouTube в партнёрстве с сервисом Teespring разрешит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.
Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала про нарисованного паука Лукаса.
Так, блогеру удалось на продаже плюшевых Лукасов заработать порядка 1 млн долларов за 18 дней.
Читайте также: На Facebook Marketplace начали продавать весьма неожиданные товары
Ранее сообщалось, что YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
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