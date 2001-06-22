Раздел: Технологии
iPhone 5s удивил своей производительностью
iPhone 5s удивил скоростью работы с новой бетой iOS 12
Когда Apple представляла iOS 12, компания много говорила о том, что основной упор в обновлении был сделан на повышение производительности старых устройств. И уже во второй бета-версии новой операционной системы можно убедиться, что это были не просто слова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На днях на YouTube появились несколько видеороликов, где автор сравнивает работоспособность разных моделей iPhone на iOS 11.4 и второй бете iOS 12. Во всех случаях смартфоны действительно стали выполнять одни и те же задачи быстрее (разве что в случае с iPhone 8 это не так заметно). Но больше всего удивил iPhone 5s — разница в производительности в самом деле оказалась значительной.
Видно, что с iOS 12 beta 2 на борту устройство работает быстрее, в том числе со стандартными приложениями. Ожидалось, что Apple прекратит поддержку ряда старых моделей iPhone, однако в итоге обновление стало доступно и для iPhone 5s/iPhone 6.
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Релизная версия iOS 12 для всех пользователей станет доступна в сентябре этого года.
Когда Apple представляла iOS 12, компания много говорила о том, что основной упор в обновлении был сделан на повышение производительности старых устройств. И уже во второй бета-версии новой операционной системы можно убедиться, что это были не просто слова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На днях на YouTube появились несколько видеороликов, где автор сравнивает работоспособность разных моделей iPhone на iOS 11.4 и второй бете iOS 12. Во всех случаях смартфоны действительно стали выполнять одни и те же задачи быстрее (разве что в случае с iPhone 8 это не так заметно). Но больше всего удивил iPhone 5s — разница в производительности в самом деле оказалась значительной.
Видно, что с iOS 12 beta 2 на борту устройство работает быстрее, в том числе со стандартными приложениями. Ожидалось, что Apple прекратит поддержку ряда старых моделей iPhone, однако в итоге обновление стало доступно и для iPhone 5s/iPhone 6.
Читайте также: iPhone X неприятно удивил новой проблемой
Релизная версия iOS 12 для всех пользователей станет доступна в сентябре этого года.
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