Раздел: Технологии
Илон Маск напугал пользователей Сети
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск нередко удивляет подписчиков своего микроблога в Twitter необычными идеями.
К числу таких идей можно отнести огнеметы, созданные компанией Boring Company и успешно распроданные за несколько дней, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Vlasti.net.
На фоне всплеска интереса к киносерии про вымышленный парк юрского периода один из читателей Маска написал бизнесмену о необходимости создать настоящий заповедник с динозаврами. Тот лаконично отреагировал на предложение, написав в ответ «Ok».
Согласие Маска стремительно привлекло внимание пользователей. Многих из них напугала перспектива создания настоящего парка юрского периода. Так, некоторые напомнили Маску, что в фильмах эта затея кончилась плохо.
Другие же поддержали идею, а один из читателей предложил Маску создать динозавров с огнеметами, отметив, что так предприниматель сможет убить сразу двух зайцев.
Наконец, кто-то решил предложить Маску не менее амбициозный план по избавлению мира от голода и предоставлению каждому доступа к чистой воде и образованию.
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По всей видимости, в обозримом будущем Маск, занятый спасением Tesla и мечтающий о полетах к Марсу, вряд ли сможет возродить динозавров, однако нельзя не вспомнить, что не так давно он обмолвился, будто занимается созданием дракона-киборга.
К числу таких идей можно отнести огнеметы, созданные компанией Boring Company и успешно распроданные за несколько дней, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Vlasti.net.
На фоне всплеска интереса к киносерии про вымышленный парк юрского периода один из читателей Маска написал бизнесмену о необходимости создать настоящий заповедник с динозаврами. Тот лаконично отреагировал на предложение, написав в ответ «Ok».
Согласие Маска стремительно привлекло внимание пользователей. Многих из них напугала перспектива создания настоящего парка юрского периода. Так, некоторые напомнили Маску, что в фильмах эта затея кончилась плохо.
Другие же поддержали идею, а один из читателей предложил Маску создать динозавров с огнеметами, отметив, что так предприниматель сможет убить сразу двух зайцев.
Наконец, кто-то решил предложить Маску не менее амбициозный план по избавлению мира от голода и предоставлению каждому доступа к чистой воде и образованию.
Читайте также: Илон Маск решил производить конфеты
По всей видимости, в обозримом будущем Маск, занятый спасением Tesla и мечтающий о полетах к Марсу, вряд ли сможет возродить динозавров, однако нельзя не вспомнить, что не так давно он обмолвился, будто занимается созданием дракона-киборга.
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