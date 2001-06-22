» » Илон Маск напугал пользователей Сети
Раздел: Технологии  
0

Илон Маск напугал пользователей Сети

Илон Маск напугал пользователей СетиОснователь компании Tesla и SpaceX Илон Маск нередко удивляет подписчиков своего микроблога в Twitter необычными идеями.

К числу таких идей можно отнести огнеметы, созданные компанией Boring Company и успешно распроданные за несколько дней, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Vlasti.net.

На фоне всплеска интереса к киносерии про вымышленный парк юрского периода один из читателей Маска написал бизнесмену о необходимости создать настоящий заповедник с динозаврами. Тот лаконично отреагировал на предложение, написав в ответ «Ok».

Согласие Маска стремительно привлекло внимание пользователей. Многих из них напугала перспектива создания настоящего парка юрского периода. Так, некоторые напомнили Маску, что в фильмах эта затея кончилась плохо.

Другие же поддержали идею, а один из читателей предложил Маску создать динозавров с огнеметами, отметив, что так предприниматель сможет убить сразу двух зайцев.

Наконец, кто-то решил предложить Маску не менее амбициозный план по избавлению мира от голода и предоставлению каждому доступа к чистой воде и образованию.

Читайте также: Илон Маск решил производить конфеты

По всей видимости, в обозримом будущем Маск, занятый спасением Tesla и мечтающий о полетах к Марсу, вряд ли сможет возродить динозавров, однако нельзя не вспомнить, что не так давно он обмолвился, будто занимается созданием дракона-киборга.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Илон Маск, идеи, Интернет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:15 » Автор: Ульяна Воликовская
     835
     0

Похожие новости по теме

Илон Маск решил производить конфеты Илон Маск решил производить конфеты

Илон добавил, что он "супер серьезный".

Илон Маск может стать безработным Илон Маск может стать безработным

Маск, главный исполнительный директор Tesla, является председателем правления с 2004 года.

Маск удалил аккауны Tesla и SpaceX из Facebook Маск удалил аккауны Tesla и SpaceX из Facebook

На это его спровоцировал один из подписчиков

Илон Маск показал впечатляющий проект подземных тоннелей Илон Маск показал впечатляющий проект подземных тоннелей

Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками.

Илон Маск бросил вызов Uber Илон Маск бросил вызов Uber

Маск готов конкурировать с Uber.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх