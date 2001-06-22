Раздел: Технологии
Xiaomi создала уникальный огнетушитель
В продажу новинка должна поступить в ближайшее время.
Недавно компания Xiaomi представила еще одну интересную новинку – компактный огнетушитель. Устройство сделано в виде бутылки, которая легко помещается в руке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizchina.com.
При этом этот компактный огнетушитель может создать безопасный коридор во время пожара, или вовсе побороть огонь, если очаг небольшой.
Так, при распылении огнетушащего вещества покрывает большую площадь тонкой пленкой, блокирует доступ кислорода, а также способствует быстрому расщеплению продуктов горения, таких как углекислый газ и азот. Кстати, это вещество является нетоксичным и не имеет резкого запаха. Более того, с его помощью можно тушить горящую на теле одежду, чтобы избежать ожогов.
Читайте также: Xiaomi создала уникальные очки для плавания
Она будет стоить около 16 долларов или чуть больше 400 гривен.
Недавно компания Xiaomi представила еще одну интересную новинку – компактный огнетушитель. Устройство сделано в виде бутылки, которая легко помещается в руке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizchina.com.
При этом этот компактный огнетушитель может создать безопасный коридор во время пожара, или вовсе побороть огонь, если очаг небольшой.
Так, при распылении огнетушащего вещества покрывает большую площадь тонкой пленкой, блокирует доступ кислорода, а также способствует быстрому расщеплению продуктов горения, таких как углекислый газ и азот. Кстати, это вещество является нетоксичным и не имеет резкого запаха. Более того, с его помощью можно тушить горящую на теле одежду, чтобы избежать ожогов.
Читайте также: Xiaomi создала уникальные очки для плавания
Она будет стоить около 16 долларов или чуть больше 400 гривен.
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