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Раздел: Технологии  
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Apple готова бесплатно заменить клавиатуры у MacBook

Apple готова бесплатно заменить клавиатуры у MacBookЧасть моделей MacBook и MacBook Pro подвержена неполадкам с клавиатурой.

Компания Apple заявила о том, что готова бесплатно починить или заменить клавиатуры у новых MacBook и MacBook Pro. Как отмечает TechCrunch, компания пошла на такой шаг спустя два года после поступления первых жалоб от пользователей и один судебный иск.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Отмечается, что часть моделей MacBook и MacBook Pro подвержена таким неполадкам с клавиатурой, как залипание клавиш, дублирование букв и символов или их отсутствие при нажатии. Под программу замены попадают 12-дюймовые MacBook 2015,2016 и 2017 годов выпуска, 13-дюймовые MacBook 2016 и 2017 годов выпуска и 15-дюймовые MacBook 2016 и 2017 годов.

Для того, чтобы пройти процедуру бесплатного ремонта клавиатуры, необходимо принести ноутбук авторизованному поставщику, в розничный магазин Apple или отправить его по почте. В компании также уточнили, что готовы выплатить компенсацию пользователям, которые уже пытались починить клавиатуру за свои средства.

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В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.
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 Теги: Apple, MacBook

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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