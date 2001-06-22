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Раздел: Технологии  
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Xiaomi показала свой новый планшет

Xiaomi показала свой новый планшетMi Pad 4 базируется на процессоре Snapdragon 660 разработки Qualcomm.

Компания Xiaomi показала свой новый планшет, который довольно сильно похож на последние iPad.

Китайский гаджет является первым на рынке планшетом с процессором Qualcomm Snapdragon 660, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Дисплей новинки несколько больше, чем у Mi Pad 3 (8 дюймов вместо 7,9), но при этом планшет стал на 9,4% меньше устройств предыдущего поколения. Экран получил разрешение 1920х1200 пикселей и соотношение сторон 16:10. Производитель утверждает, что компактные размеры позволяют легче удерживать планшет одной рукой.

Mi Pad 4 базируется на процессоре Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512. Отмечается, что Mi Pad 4 - это первый в мире планшет на платформе Snapdragon 660. Также Mi Pad 4 получил 3 или 4 Гб оперативной памяти и 32 или 64 встроенной.

В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора OV13855 с максимальной диафрагмой f/2,0 и поддержкой HDR. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера (датчик Samsung S5K5E8) с максимальной диафрагмой f/2,0. Планшет также оснащен функцией разблокировки лица.

Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, зарядка которой осуществляется через порт USB Type-C.

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Планшет Xiaomi Mi Pad 4 появится в продаже уже 29 июня в черном и золотом цветах. Стоимость модификации с 3/32 Гб ПЗУ составляет $169, версия с 4/64 Гб оценили в $215 долларов, а версия с поддержкой сетей 4G/LTE и 4/64 Гб будет стоить $230.
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 Теги: Xiaomi, Mi Pad 4

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Сегодня, 11:29 » Автор: Богдан Процив
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