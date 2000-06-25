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Создан самый маленький в мире компьютер

Создан самый маленький в мире компьютерДатчик передает процессору данные о температуре в виде импульсов.

Американские инженеры создли самый маленький компьютер в мире, объемом всего 0,04 кубических миллиметра. В нем установлен ARM-процессор и датчик температуры, которые получают энергию и входные сигналы через световые импульсы, а также передают данные о температуре через встроенный светодиод.

Об этом сообщается на официальном сайте Мичиганского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Группа инженеров из Мичиганского университета под руководством Дэвида Блаау объявила о создании самого маленького компьютера в мире. Созданный ими чип, который имеет объем 0,04 кубических миллиметра, оснащен 32-битным процессором, построенным на основе архитектуры ARM Cortex-M0+. Кроме того, в нем установлена энергозависимая оперативная память, датчик температуры и оптическая схема с фотовольтаичного элемента и светодиода, что позволяет чипу принимать энергию и входные сигналы через световые импульсы, а также отправлять выходной сигнал таким же образом.

Датчик передает процессору данные о температуре в виде импульсов с соответствующим временным интервалом, процессор сравнивает с импульсами с постоянным интервалом, получаемыми от базовой станции через световые сигналы. Разработчики утверждают, что точность измерения температуры составляет 0,1 градуса Цельсия. Инженеры предлагают использовать чип для измерения разници температур в тканях, которая может указывать на наличие злокачественной опухоли.

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Стоит отметить, что авторы сомневаются, можно ли называть это устройство компьютером, ведь оно может принимать входной сигнал, производить вычисления и выдавать результат в виде выходного сигнала, но не имеет постоянной памяти и не может сохранять данные без внешнего питания.

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 Теги: компьютер, США

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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