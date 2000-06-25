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Раздел: Технологии  
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В Google Chrome можно пользоваться интернетом офлайн

В Google Chrome можно пользоваться интернетом офлайнКонтент автоматически загружается при наличии Wi-Fi.

Веб-браузер Google Chrome выпустил интересное обновление – теперь у пользователей появилась возможность пользоваться интернетом без подключения к сети. Услуга доступна для смартфонов на базе Android.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на techgenyz.com.

Эта новая "умная" функция работает достаточно просто. Она автоматически загружает на смартфон или планшет интересные материалы, которые потом можно будет посмотреть без подключения к интернету.

Правда этот контент автоматически загружается при наличии Wi-Fi, веб-браузер запускает специальный умный алгоритм, который анализирует материалы и загружает те, которые с большой долей вероятности будут прочитаны пользователем уже без интернета.

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Сейчас пользоваться этой новой функцией могут пользователи Индии, Индонезии, Бангладеш и Бразилии. Эти регионы выбрали за отсутствие быстрого мобильного интернета по доступной цене.

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 Теги: Google Chrome, офлайн

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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