Раздел: Технологии
В Google Chrome можно пользоваться интернетом офлайн
Контент автоматически загружается при наличии Wi-Fi.
Веб-браузер Google Chrome выпустил интересное обновление – теперь у пользователей появилась возможность пользоваться интернетом без подключения к сети. Услуга доступна для смартфонов на базе Android.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на techgenyz.com.
Эта новая "умная" функция работает достаточно просто. Она автоматически загружает на смартфон или планшет интересные материалы, которые потом можно будет посмотреть без подключения к интернету.
Правда этот контент автоматически загружается при наличии Wi-Fi, веб-браузер запускает специальный умный алгоритм, который анализирует материалы и загружает те, которые с большой долей вероятности будут прочитаны пользователем уже без интернета.
Читайте также: В Google Chrome появится новая функция
Сейчас пользоваться этой новой функцией могут пользователи Индии, Индонезии, Бангладеш и Бразилии. Эти регионы выбрали за отсутствие быстрого мобильного интернета по доступной цене.
Веб-браузер Google Chrome выпустил интересное обновление – теперь у пользователей появилась возможность пользоваться интернетом без подключения к сети. Услуга доступна для смартфонов на базе Android.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на techgenyz.com.
Эта новая "умная" функция работает достаточно просто. Она автоматически загружает на смартфон или планшет интересные материалы, которые потом можно будет посмотреть без подключения к интернету.
Правда этот контент автоматически загружается при наличии Wi-Fi, веб-браузер запускает специальный умный алгоритм, который анализирует материалы и загружает те, которые с большой долей вероятности будут прочитаны пользователем уже без интернета.
Читайте также: В Google Chrome появится новая функция
Сейчас пользоваться этой новой функцией могут пользователи Индии, Индонезии, Бангладеш и Бразилии. Эти регионы выбрали за отсутствие быстрого мобильного интернета по доступной цене.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
299
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
- Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном
- Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от еды
- Мне сейчас ничего нельзя
- Кікабідзе і атака російських шовіністів
- Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне
- Сенцов не будет просить Путина о помиловании
Оставьте свой комментарий