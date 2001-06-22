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Раздел: Технологии  
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Названы лучшие бюджетные смартфоны 2018 года

Названы лучшие бюджетные смартфоны 2018 годаХорошим выбором станет приобретение Nubia М2.

В список попали модели телефонов, чья стоимость составляет менее 6 тысяч.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Эксперты портала GizmoChina назвали лучшие смартфоны, стоимость которых не превышает 200 долларов.

Лучшими моделями в бюджетном сегменте стали смартфоны китайской марки Xiaomi. Сразу четыре модели — Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus и Xiaomi Redmi S2 — попали в рейтинг самых удачных мобильных телефонов. Так, эксперты отметили яркий дисплей, мощную батарею и качественную камеру у всех вышеперечисленных гаджетов.

Также, по данным издания, хорошим выбором станет приобретение Nubia М2. Отмечается, что смартфон отличается не только стильным дизайном, но и отлично работающей операционной системой.

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Эксперты добавили, что все вышеназванные модели ничуть не уступают в мощности их дорогим аналогам от Apple или Samsung.
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 Теги: смартфон, рейтинг

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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