Раздел: Технологии
Названы лучшие бюджетные смартфоны 2018 года
Хорошим выбором станет приобретение Nubia М2.
В список попали модели телефонов, чья стоимость составляет менее 6 тысяч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперты портала GizmoChina назвали лучшие смартфоны, стоимость которых не превышает 200 долларов.
Лучшими моделями в бюджетном сегменте стали смартфоны китайской марки Xiaomi. Сразу четыре модели — Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus и Xiaomi Redmi S2 — попали в рейтинг самых удачных мобильных телефонов. Так, эксперты отметили яркий дисплей, мощную батарею и качественную камеру у всех вышеперечисленных гаджетов.
Также, по данным издания, хорошим выбором станет приобретение Nubia М2. Отмечается, что смартфон отличается не только стильным дизайном, но и отлично работающей операционной системой.
Читайте также: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2016 года
Эксперты добавили, что все вышеназванные модели ничуть не уступают в мощности их дорогим аналогам от Apple или Samsung.
В список попали модели телефонов, чья стоимость составляет менее 6 тысяч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперты портала GizmoChina назвали лучшие смартфоны, стоимость которых не превышает 200 долларов.
Лучшими моделями в бюджетном сегменте стали смартфоны китайской марки Xiaomi. Сразу четыре модели — Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus и Xiaomi Redmi S2 — попали в рейтинг самых удачных мобильных телефонов. Так, эксперты отметили яркий дисплей, мощную батарею и качественную камеру у всех вышеперечисленных гаджетов.
Также, по данным издания, хорошим выбором станет приобретение Nubia М2. Отмечается, что смартфон отличается не только стильным дизайном, но и отлично работающей операционной системой.
Читайте также: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2016 года
Эксперты добавили, что все вышеназванные модели ничуть не уступают в мощности их дорогим аналогам от Apple или Samsung.
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