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Раздел: Технологии  
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В Украине может подорожать интернет

В Украине может подорожать интернет Законопроект попытались принять еще в прошлом году.

Законопроект, предусматривающий разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда, не только повлияет на свободу слова в сети, но и может привести к удорожанию интернета в Украине.

Об этом говорит глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По его словам, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 миллиарда долларов, соответственно это скажется и на стоимости услуги для украинских пользователей.

Федиенко также добавил, что законопроект попытались принять еще в прошлом году, однако под давлением общественности он был заморожен.

"Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокирования контента приведет к удорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке", – пояснил Федиенко.

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При этом он считает, что небольшие провайдеры просто не будут иметь средств на это оборудование.

Напомним, 21 июня в повестку дня Верховной Рады включен законопроект №6688. Он предусматривает разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда.

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 Теги: Украина, интернет

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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Аполлинарий Тпрутпрунькевич  
Сегодня, 20:32

шоб вы падохли та муже

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