Раздел: Технологии
В Киберполиции предупреждают: на Украину готовят кибератаку
В киберполиции готовятся к серьезной атаке.
По словам главы украинской киберполиции Демедюка, масштабы последних обнаруженных подготовок к хакерским атакам не уступают атаке с помощью вируса NotPetya.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы обеспечить себе несанкционированный доступ (так называемый бэкдор) для масштабной скоординированной атаки, заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк.
Он подчеркнул, что образцы зловредов, которые были обнаружены и проанализированы киберполицейскими, говорят о том, что хакеры намерены активировать вредоносный код в определенный день.
По словам Демедюка, масштабы последних обнаруженных подготовок к хакерским атакам не уступают атаке с помощью вируса NotPetya в июне прошлого года.
Читайте также: В Киберполиции предупредили о новой вирусной атаке
"Это поддержка на правительственном уровне – очень дорогая и очень синхронизированная. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о Российской Федерации", – сказал он, добавив, что в 99 случаях из ста следы указывали на Россию.
Демедюк добавил, что Украина лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять таким атакам благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками.
По словам главы украинской киберполиции Демедюка, масштабы последних обнаруженных подготовок к хакерским атакам не уступают атаке с помощью вируса NotPetya.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы обеспечить себе несанкционированный доступ (так называемый бэкдор) для масштабной скоординированной атаки, заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк.
Он подчеркнул, что образцы зловредов, которые были обнаружены и проанализированы киберполицейскими, говорят о том, что хакеры намерены активировать вредоносный код в определенный день.
По словам Демедюка, масштабы последних обнаруженных подготовок к хакерским атакам не уступают атаке с помощью вируса NotPetya в июне прошлого года.
Читайте также: В Киберполиции предупредили о новой вирусной атаке
"Это поддержка на правительственном уровне – очень дорогая и очень синхронизированная. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о Российской Федерации", – сказал он, добавив, что в 99 случаях из ста следы указывали на Россию.
Демедюк добавил, что Украина лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять таким атакам благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками.
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