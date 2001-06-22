Раздел: Технологии
Стали известны предварительные цены на новые iPhone
Аналитики назвали ориентировочные цены на новые смартфоны iPhone.
Так, следующий iPhone X с дисплеем OLED на 5,8 дюймов получит стоимость в пределах от 800 до 900 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Аналитики назвали ориентировочные цены на новые смартфоны iPhone, которые будут презентованы уже в сентябре нынешнего года. Как пишет Market Watch со ссылкой на аналитика банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти, стоимость самой большой модели с 6,5-дюймовым OLED экраном может составить 999 долларов, цена на среднюю модель с 5,8-дюймовым экраном составит 899 долларов.
Отмечается, что появится также бюджетная модель с ЖК-дисплеем, которую оценят в пределах от 699 до 769 долларов.
При этом, по словам аналитиков, есть вероятность, что ценники на модели окажутся выше. То есть новыя модель X Plus может стоить от 1100 долларов, iPhone X 2018 будет стоить от 999 долларов, а «бюджетный» смартфон от 799 долларов.
Читайте также: Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине
Официальные характеристики устройств пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что новый бюджетный смартфон от компании Apple представят в середине сентября, а в продаже он появится в ноябре.
Так, следующий iPhone X с дисплеем OLED на 5,8 дюймов получит стоимость в пределах от 800 до 900 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Аналитики назвали ориентировочные цены на новые смартфоны iPhone, которые будут презентованы уже в сентябре нынешнего года. Как пишет Market Watch со ссылкой на аналитика банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти, стоимость самой большой модели с 6,5-дюймовым OLED экраном может составить 999 долларов, цена на среднюю модель с 5,8-дюймовым экраном составит 899 долларов.
Отмечается, что появится также бюджетная модель с ЖК-дисплеем, которую оценят в пределах от 699 до 769 долларов.
При этом, по словам аналитиков, есть вероятность, что ценники на модели окажутся выше. То есть новыя модель X Plus может стоить от 1100 долларов, iPhone X 2018 будет стоить от 999 долларов, а «бюджетный» смартфон от 799 долларов.
Читайте также: Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине
Официальные характеристики устройств пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что новый бюджетный смартфон от компании Apple представят в середине сентября, а в продаже он появится в ноябре.
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