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Раздел: Технологии  
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Apple придумала уникальную технологию для iPad и iPhone

Apple придумала уникальную технологию для iPad и iPhoneЭта технология – ответ Apple на существующий метод быстрого ввода Swype

Компания Apple подала заявку в Патентное бюро США, в которой описана новая технология распознавания рукописного текста в реальном времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Начиная с iOS 10 у iPhone и iPad есть возможность отправлять рукописные сообщения, но Apple в новом патенте значительно улучшила эту возможность.

В будущем пользователи смогут писать рукописный текст экране своего iPhone или iPad от руки, не нажимая на виртуальную клавиатуру, а iOS переведет человеческий почерк в печатный текст.

Эта технология – ответ Apple на существующий метод быстрого ввода Swype, доступный на Android и в Windows 10.

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Стоит также отметить, что эта технология уже давно была придумана Apple. В 90-х годах XX века корпорация использовала метод ввода рукописного текста в первых планшетных компьютерах Newton, но техническое несовершенство не смогло раскрыть эту технологию в полной мере.
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 Теги: Apple, iPhone

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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