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Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 - это достаточно ожидаемый телефон.
Онлайн-магазин Xiaomi еще до презентации фаблета Mi Max 3 Pro на некоторое время открыл страницу с характеристиками гаджета.
По данным официального сайта, смартфон Mi Max 3 Pro будет построен на новом процессоре Snapdragon 710, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 - это достаточно ожидаемый телефон. Предыдущие слухи говорили о том, что этот гаджет будет базироваться на процессоре Snapdragon 636. Однако последняя информация с официального сайта Xiaomi говорит о том, что появится другой вариант этого смартфона, с другим процессором.
Версия Mi Max 3, которая, скорее всего, будет называться Mi Max 3 Pro, получит экран диагональю в 6,9 дюймов и достаточно свежий процессор Snapdragon 710. Смартфон Mi Max 3 Pro получит также 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт.
На скриншоте также упоминаются стереодинамики, емкость аккумуляторной батареи – 5400 мАч и сенсор Sony IMX363 разрешением 12 Мп в основной камере. Цветовых версий у смартфона будет как минимум две – черная и золотистая.
Читайте также: Китайцы выпустили смартфон с оригинальной селфи-камерой
Тем не менее, подлинность скриншота трудно подтвердить, поскольку информация была быстро удалена с официального сайта Xiaomi.
Онлайн-магазин Xiaomi еще до презентации фаблета Mi Max 3 Pro на некоторое время открыл страницу с характеристиками гаджета.
По данным официального сайта, смартфон Mi Max 3 Pro будет построен на новом процессоре Snapdragon 710, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 - это достаточно ожидаемый телефон. Предыдущие слухи говорили о том, что этот гаджет будет базироваться на процессоре Snapdragon 636. Однако последняя информация с официального сайта Xiaomi говорит о том, что появится другой вариант этого смартфона, с другим процессором.
Версия Mi Max 3, которая, скорее всего, будет называться Mi Max 3 Pro, получит экран диагональю в 6,9 дюймов и достаточно свежий процессор Snapdragon 710. Смартфон Mi Max 3 Pro получит также 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт.
На скриншоте также упоминаются стереодинамики, емкость аккумуляторной батареи – 5400 мАч и сенсор Sony IMX363 разрешением 12 Мп в основной камере. Цветовых версий у смартфона будет как минимум две – черная и золотистая.
Читайте также: Китайцы выпустили смартфон с оригинальной селфи-камерой
Тем не менее, подлинность скриншота трудно подтвердить, поскольку информация была быстро удалена с официального сайта Xiaomi.
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