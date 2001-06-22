» » Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONE
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONE

Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONEXiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом.

Китайская компания Xiaomi выпускает мобильные телефоны под брендами Mi и Redmi, но недавно подала заявку на товарный знак для третьего бренда.

Новый бренд называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам источника, Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что выпущенные телефоны под этим брендом появятся в Европе.

Помимо регистрации товарных знаков, Xiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом. Сообщается, что некий телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе.

По данным NCC, устройство изготовлено компанией Xiaomi Communications Technology Co., Ltd, но вместо Redmi или Mi в качестве торговой марки в документах указан POCOPHONE.

Читайте также: Xiaomi выпустила универсальный водонепроницаемый чехол

Спецификации устройства неизвестны, но документ NCC показывает, что он поддерживает полосы FDD-LTE 3, 7 и 8. Он также поддерживает GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, бренд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:33 » Автор: Богдан Процив
     127
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали распаковку Xiaomi Redmi S2 В Сети показали распаковку Xiaomi Redmi S2

Опубликована подборка фотографий Xiaomi Redmi S2

Xiaomi готовит к выпуску три полноэкранных новинки Xiaomi готовит к выпуску три полноэкранных новинки

Китайская компания Xiaomi готовит к анонсу следующее поколение бюджетных смартфонов Redmi, слухи о которых регулярно посещают Сеть.

Опубликованы первые снимки Xiaomi Redmi 4 Опубликованы первые снимки Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4 в дизайне Redmi Note 3 на живых фото.

Названа дата старта продаж Xiaomi Redmi 3X Названа дата старта продаж Xiaomi Redmi 3X

Стало известно, когда начнутся продажи смартфона Xiaomi Redmi 3X.

Xiaomi представила бюджетный фаблет Redmi Note Prime Xiaomi представила бюджетный фаблет Redmi Note Prime

Xiaomi анонсировала бюджетный фаблет Redmi Note Prime, оснащенный довольно мощным аккумулятором.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх