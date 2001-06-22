Раздел: Технологии
Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONE
Xiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом.
Китайская компания Xiaomi выпускает мобильные телефоны под брендами Mi и Redmi, но недавно подала заявку на товарный знак для третьего бренда.
Новый бренд называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам источника, Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что выпущенные телефоны под этим брендом появятся в Европе.
Помимо регистрации товарных знаков, Xiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом. Сообщается, что некий телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе.
По данным NCC, устройство изготовлено компанией Xiaomi Communications Technology Co., Ltd, но вместо Redmi или Mi в качестве торговой марки в документах указан POCOPHONE.
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Спецификации устройства неизвестны, но документ NCC показывает, что он поддерживает полосы FDD-LTE 3, 7 и 8. Он также поддерживает GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.
Китайская компания Xiaomi выпускает мобильные телефоны под брендами Mi и Redmi, но недавно подала заявку на товарный знак для третьего бренда.
Новый бренд называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам источника, Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что выпущенные телефоны под этим брендом появятся в Европе.
Помимо регистрации товарных знаков, Xiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом. Сообщается, что некий телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе.
По данным NCC, устройство изготовлено компанией Xiaomi Communications Technology Co., Ltd, но вместо Redmi или Mi в качестве торговой марки в документах указан POCOPHONE.
Читайте также: Xiaomi выпустила универсальный водонепроницаемый чехол
Спецификации устройства неизвестны, но документ NCC показывает, что он поддерживает полосы FDD-LTE 3, 7 и 8. Он также поддерживает GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.
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