Раздел: Технологии
В работе Telegram произошел крупный сбой
Половина не может отправить сообщения, некоторые не могут даже войти.
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, о проблемах пишут пользователи Финляндии, Украины, Беларуси, РФ, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.
Сбой произошел около 15:00 по киевскому времени. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует.
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Напомним, предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов.
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, о проблемах пишут пользователи Финляндии, Украины, Беларуси, РФ, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.
Сбой произошел около 15:00 по киевскому времени. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует.
Читайте также: Рассекречена стоимость процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X
Напомним, предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов.
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