Раздел: Технологии
Facebook объявила о тестировании новой функции
Facebook тестирует средство борьбы со спойлерами
Facebook объявила о тестировании нового инструмента, который позволит откладывать показ новостей, содержащих определенные слова, на срок до 30 дней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Функция получила предварительное название Snooze/«Отложить». Теперь пользователи могут исключить показ сообщений с заданными словами как в своей ленте, так и в группах на тридцать дней.
Это поможет избежать спойлеров и не наткнуться случайно на результаты игры любимой сборной или концовку ожидаемого фильма.
В то же время, те пользователи, кому не терпится поделиться тем или иным сообщением, смогут без угрызений совести публиковать посты любого содержания, не опасаясь, что испортят кому-то удовольствие от просмотра.
Сейчас участие в тестировании принимает ограниченное число подписчиков Facebook. Пока, чтобы «отложить» ключевое слово, нужно найти любое содержащее его сообщение, нажать на раскрывающую стрелку и отметить существительные, показ которых пользователь хочет отключить.
Инженеры социальной сети также работают над тем, чтобы возможность исключать слова появилась в настройках ленты новостей.
В тестовом режиме инструмент работает только с текстовой информацией, но не способен определять синонимы, и не распространяется на картинки.
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Пользовательские ограничения не влияют на показ рекламных сообщений.
Facebook объявила о тестировании нового инструмента, который позволит откладывать показ новостей, содержащих определенные слова, на срок до 30 дней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Функция получила предварительное название Snooze/«Отложить». Теперь пользователи могут исключить показ сообщений с заданными словами как в своей ленте, так и в группах на тридцать дней.
Это поможет избежать спойлеров и не наткнуться случайно на результаты игры любимой сборной или концовку ожидаемого фильма.
В то же время, те пользователи, кому не терпится поделиться тем или иным сообщением, смогут без угрызений совести публиковать посты любого содержания, не опасаясь, что испортят кому-то удовольствие от просмотра.
Сейчас участие в тестировании принимает ограниченное число подписчиков Facebook. Пока, чтобы «отложить» ключевое слово, нужно найти любое содержащее его сообщение, нажать на раскрывающую стрелку и отметить существительные, показ которых пользователь хочет отключить.
Инженеры социальной сети также работают над тем, чтобы возможность исключать слова появилась в настройках ленты новостей.
В тестовом режиме инструмент работает только с текстовой информацией, но не способен определять синонимы, и не распространяется на картинки.
Читайте также: В Facebook Messenger появились новые функции
Пользовательские ограничения не влияют на показ рекламных сообщений.
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