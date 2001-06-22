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Раздел: Технологии  
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Facebook объявила о тестировании новой функции

Facebook объявила о тестировании новой функцииFacebook тестирует средство борьбы со спойлерами

Facebook объявила о тестировании нового инструмента, который позволит откладывать показ новостей, содержащих определенные слова, на срок до 30 дней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Функция получила предварительное название Snooze/«Отложить». Теперь пользователи могут исключить показ сообщений с заданными словами как в своей ленте, так и в группах на тридцать дней.

Это поможет избежать спойлеров и не наткнуться случайно на результаты игры любимой сборной или концовку ожидаемого фильма.

В то же время, те пользователи, кому не терпится поделиться тем или иным сообщением, смогут без угрызений совести публиковать посты любого содержания, не опасаясь, что испортят кому-то удовольствие от просмотра.

Сейчас участие в тестировании принимает ограниченное число подписчиков Facebook. Пока, чтобы «отложить» ключевое слово, нужно найти любое содержащее его сообщение, нажать на раскрывающую стрелку и отметить существительные, показ которых пользователь хочет отключить.

Инженеры социальной сети также работают над тем, чтобы возможность исключать слова появилась в настройках ленты новостей.

В тестовом режиме инструмент работает только с текстовой информацией, но не способен определять синонимы, и не распространяется на картинки.

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Пользовательские ограничения не влияют на показ рекламных сообщений.
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 Теги: Facebook, спойлер

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Сегодня, 11:55 » Автор: Татьяна Ларина
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