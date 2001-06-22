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Раздел: Технологии  
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Завершилось многолетнее противостояние Apple и Samsung

Завершилось многолетнее противостояние Apple и SamsungСумма выплат за нарушение патентов вряд ли повлияет на чистую прибыль компаний

Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd урегулировали семилетний патентный спор, связанный с утверждениями Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone. Спор длился с 2011 года. Условия урегулирования, о котором компании проинформировали Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, не раскрываются, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В мае-2018 суд присяжных обязал Samsung выплатить Apple 539 млн долларов, после того как южнокорейская компания уже заплатила Apple 399 млн долларов за нарушение патентных прав. Samsung должна будет дополнительно выплатить американской корпорации около 140 млн долларов, если вердикт будет оставлен в силе. Должна ли Samsung заплатить Apple – и какую сумму – в рамках урегулирования спора, не уточняется.

"Apple и Samsung конкурируют за звание крупнейшего в мире производителя смартфонов. Сумма выплат за нарушение патентов вряд ли повлияет на чистую прибыль компаний, но это дело оказало влияние на патентное право США", - отмечает агентство.

В 2017 прошлом году Apple урегулировала еще один многолетний патентный спор – с Nokia. "Яблочная" компания согласилась выплатить финской компании аванс и заключить новый лицензионный договор.

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Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.
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 Теги: Apple, Samsung

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Сегодня, 13:37 » Автор: Татьяна Ларина
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