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Раздел: Технологии  
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Названа дата выхода и цена флагманского смартфона от Sony

Названа дата выхода и цена флагманского смартфона от SonyОфициальная стоимость новинки составит 999 долларов

Презентация флагманского смартфона Sony XZ2 Premium состоялась еще в апреле, однако информация о поступлении новинки в продажу до сих пор не была опубликована. Сегодня, 28 июня, компания раскрыла официальную цену устройства, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Официальная стоимость новинки составит 999 долларов (около 23 163 гривны), а это на 200 долларов больше "обычной" версии XZ2. Предварительные заказы будущего флагмана начнутся 9 июля в США, а поставки первым владельцам стартуют 30 июля. Дата появления в других регионах пока не озвучена.

Стоит отметить, что XZ2 Premium получил топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран новинки не следует трендам: при диагонали 5,8 дюймов с разрешением 4K он сохранил соотношение сторон 16:9 и обошелся без выреза в верхней части экрана.

Ключевой особенностью XZ2 Premium стала двойная камера Motion Eye Dual с цветным (19 Мп) и черно-белым (12 Мп) модулями. Она может снимать видео с ISO 12 800, а фотографировать с ISO 51 200, и позволяет делать хорошие кадры даже в условиях плохой освещенности.

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Размеры устройства составляют 158 х 80 х 11,9 миллиметра, а вес – впечатляющие 236 граммов. Емкость аккумулятора флагманского смартфона составляет 3 450 миллиампер часов, а корпус защищен по стандарту IP65 / 68.

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 Теги: Sony, смартфон

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Сегодня, 14:54 » Автор: Татьяна Ларина
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