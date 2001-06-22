Раздел: Технологии
В Сети появились новые изображения Nubia Z18
Nubia Z18 получил минимальные рамки вокруг дисплея
Вскоре Nubia представит флагман Z18. Информация о новинке часто появлялась в сети, однако в основном она касалась характеристик и программного обеспечения. Поэтому о дизайне Nubia Z18 было много слухов и догадок. Однако недавно новый смартфон показали на качественных рендерах, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Всегда интересно смотреть на рендеры, которые раскрывают дизайн устройства, особенно если они качественные. Именно такие изображения были найдены на просторах сети Weibo.
Источник сообщает, что так будет выглядеть специальная полноэкранная версия Nubia Z18, а базовая получит фронтальную камеру в стиле Essential Phone. Верхний отступ минимальный и там нашлось место для разговорного динамика, также новинка получила минимальную нижнюю панель, поэтому неизвестно где расположится фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань, а на заднюю панель поместили сдвоенную камеру.
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Со ссылкой на китайского инсайдера, источник также сообщает, что премьеру Nubia Z18 отложили на август или сентябрь нынешнего года. Среди причин переноса срока выхода флагмана – необходимость доработать дизайн новинки, а подстегнул производителя к такому шагу выход безрамочного Vivo NEX.
Вскоре Nubia представит флагман Z18. Информация о новинке часто появлялась в сети, однако в основном она касалась характеристик и программного обеспечения. Поэтому о дизайне Nubia Z18 было много слухов и догадок. Однако недавно новый смартфон показали на качественных рендерах, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Всегда интересно смотреть на рендеры, которые раскрывают дизайн устройства, особенно если они качественные. Именно такие изображения были найдены на просторах сети Weibo.
Источник сообщает, что так будет выглядеть специальная полноэкранная версия Nubia Z18, а базовая получит фронтальную камеру в стиле Essential Phone. Верхний отступ минимальный и там нашлось место для разговорного динамика, также новинка получила минимальную нижнюю панель, поэтому неизвестно где расположится фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань, а на заднюю панель поместили сдвоенную камеру.
Читайте также: В Сети появились новые изображения iPhone 8
Со ссылкой на китайского инсайдера, источник также сообщает, что премьеру Nubia Z18 отложили на август или сентябрь нынешнего года. Среди причин переноса срока выхода флагмана – необходимость доработать дизайн новинки, а подстегнул производителя к такому шагу выход безрамочного Vivo NEX.
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