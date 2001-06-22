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Раздел: Технологии  
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Google инвестировала крупную сумму в кнопочные телефоны

Google инвестировала крупную сумму в кнопочные телефоныЭти телефоны постепенно набирают популярность

Американский гигант Google инвестирует 22 миллиона долларов в развитие операционной мобильной системы KaiOS, разработка которой началась после неуспешного проекта компании Mozilla Firefox OS, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В то время как Google лидирует на рынке мобильных ОС со своей Android, KaiOS медленно приобретает популярность в нише функциональных телефонов. Особенно заметна эта тинденция на рынке развивающихся стран.

KaiOS стартовала в 2017 году, как ответвление Firefox OS от Mozilla и продолжила развиваться после закрытия проекта. Сейчас операционная система является базовой для таких моделей компании Nokia, 3310 и 8110. Также на базе KaiOS работают гаджеты Micromax и TCL.

Такой шаг компании Google может показаться странным, ведь там есть своя операционная система Android Go, которая рассчитана на функциональные устройства. Однако такой шаг гиганта имеет стратегическое значение.

Google и KaiOS также согласились работать вместе, для того, чтобы сделать возможным использование на телефонах под управлением KaiOS таких сервисов, как Google Assistant, Google Maps, YouTube и поисковой системы Google,
– говорит директор KaiOS Себастьян Кодвилл.

Операционная система KaiOS поддерживет работу приложений на базе HTML5, javascript и CSS. Это значительно упрощает возможность реализации работы на базе KaiOS сервисов от Google. Также это является гарантией того, что на телефонах оснащенных этой операционной системой будут работать только сервисы Google, а не конкурентов.

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Сейчас под управлением KaiOS работают более 40 миллионов функциональных телефонов. Это довольно большая часть рынка, несмотря на то, что львиная доля отходит на продажи смартфонов.

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 Теги: Google, телефон

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Сегодня, 17:49 » Автор: Татьяна Ларина
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