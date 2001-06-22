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Раздел: Технологии  
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Apple готовит революционный iPad

Apple готовит революционный iPadПрезентация этого нового iPad состоится осенью 2018 года.

Компания Apple готовит к выпуску iPad нового поколения. Новый планшет корпорация планирует представить уже этой осенью. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MR.

Новый iPad будет с увеличенным дисплеем и минимальными рамками и поддержкой функции распознавания лиц Face ID.

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По данным аналитика, дисплей нового iPad будет иметь диагональ 11,9 дюйма, поддержку технологии True Tone и возможность работать с частотой 120 Гц. Также новинка получит сканер лица Face ID, который будет лучше чем в iPhone X. Так, эта функция точнее и быстрее будет определять лицо, и сможет сканировать до четырех человек.


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 Теги: Apple, iPad

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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