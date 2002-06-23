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Раздел: Технологии  
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Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4

Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4Mi Pad 4 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 660.

В сети появились первые качественные "живые" фото планшета Xiaomi Mi Pad 4, который представили на прошлой неделе. Стоит отметить, что цена нового гаджета стартует от 170 долларов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Mi Pad 4 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет с Full HD-экраном на 8 дюймов и соотношением сторон 16:10 оснащен также фронтальной объективом на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей на 6000 мАч, функцией распознавания лиц, Bluetooth 5.0, памятью на 32 или 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.

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Отметим, что Xiaomi Mi Pad 4 с памятью в 3/32 Гб обойдется покупателем в 170 долларов (около 4452 гривен), в 4/64 Гб – в 215 долларов (около 5630 гривен), в 64 Гб – в 230 долларов (около 6023 гривен).

Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4
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 Теги: Xiaomi Mi Pad 4, планшет

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Сегодня, 14:08 » Автор: Татьяна Ларина
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