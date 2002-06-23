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Раздел: Технологии  
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Facebook успешно запустил интернет с самолета

Facebook успешно запустил интернет с самолетаИспытания прошли в небе над Калифорнией

Facebook провел успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь в небе над Калифорнией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Для этого американский технологический гигант установил специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna. ×

Как пишет Business Insider, в эксперименте были задействованы два компонента. Один из них - так называемый "лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования", который был установлен на самолете. А другой - "наземная оптическая станция", которая выявляла и соединялась с лазером с земли.

С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.

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Ранее на этой неделе в Facebook объявили, что в лаборатории с помощью лазера смогли добиться скорости беспроводного интернета на уровне 80 Гигабит.
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 Теги: Facebook, интернет

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Сегодня, 15:52 » Автор: Татьяна Ларина
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