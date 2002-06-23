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Раздел: Технологии  
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Пользователей Huawei ждет "сюрприз"

Пользователей Huawei ждет "сюрприз"Владельцев Huawei ждут важные изменения

Компания Huawei провела совещание, в рамках которого выработали новую стратегию продвижения фирменных смартфонов на рынке Китае и других регионах, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так что уже скоро их смартфоны начнут обновляться несколько раз в год, а происходить это будет по определенному расписанию.

Во время совещания руководство Huawei пришло к согласию, что бренд уделяет слишком мало внимания программному обеспечению на своих телефонах, что негативно сказывается на продажах. Поэтому была создана новую стратегию продвижения фирменной продукции.

Теперь обновления для смартфонов Huawei будут выпускаться каждые два месяца. То есть в течение года пользователей ждет 6 запланированных обновлений. Об этом покупателям будут сообщать при покупке устройства.

Пока неизвестно, речь идет о новых прошивках с исправлением недостатков или обновлении к новым версиям Android.

Но, в любом случае, обновления будут происходить каждые два месяца – это положительные изменения.

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По словам источника, в рамках этой политики обновлений на смартфонах Huawei P10, P20, P20 Pro, Mate 9, Mate 10, Mate 10 Pro, Nova 3e, Nova 2 и Nova lite 2i должна появиться поддержка программного сканера лица Face Unlock.

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 Теги: Huawei, смартфон

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Сегодня, 17:40 » Автор: Татьяна Ларина
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