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Раздел: Технологии  
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В Facebook появится реклама криптовалют

В Facebook появится реклама криптовалютРекламу разрешат на специальных условиях.

Социальная сеть Facebook решила отказаться от запрета рекламы криптовалют, который действовал на протяжении нескольких месяцев. Об этом в блоге социальной сети сообщил директор по управлению продуктами Роб Лезерн.

Отмечается, что размещение объявлений, связанных с криптовалютами и операциями с ними, будет разрешено проверенным рекламодателям с 26 июня. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.

Для того, чтобы разместить объявление, связанное с криптовалютой, рекламодатель должен подать специальную заявку, которая будет рассмотрена Facebook. Лезерн подчеркнул, что в дальнейшем руководство социальной сети будет рассматривать то, насколько действенен данный механизм, и может со временем его изменить.

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Вместе с тем, на Facebook по-прежнему не разрешена реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).
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 Теги: криптовалют, Facebook, реклама

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Сегодня, 20:33 » Автор: Едгар Букмирза
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