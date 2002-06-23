Раздел: Технологии
В Facebook появится реклама криптовалют
Рекламу разрешат на специальных условиях.
Социальная сеть Facebook решила отказаться от запрета рекламы криптовалют, который действовал на протяжении нескольких месяцев. Об этом в блоге социальной сети сообщил директор по управлению продуктами Роб Лезерн.
Отмечается, что размещение объявлений, связанных с криптовалютами и операциями с ними, будет разрешено проверенным рекламодателям с 26 июня. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.
Для того, чтобы разместить объявление, связанное с криптовалютой, рекламодатель должен подать специальную заявку, которая будет рассмотрена Facebook. Лезерн подчеркнул, что в дальнейшем руководство социальной сети будет рассматривать то, насколько действенен данный механизм, и может со временем его изменить.
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Вместе с тем, на Facebook по-прежнему не разрешена реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).
Социальная сеть Facebook решила отказаться от запрета рекламы криптовалют, который действовал на протяжении нескольких месяцев. Об этом в блоге социальной сети сообщил директор по управлению продуктами Роб Лезерн.
Отмечается, что размещение объявлений, связанных с криптовалютами и операциями с ними, будет разрешено проверенным рекламодателям с 26 июня. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.
Для того, чтобы разместить объявление, связанное с криптовалютой, рекламодатель должен подать специальную заявку, которая будет рассмотрена Facebook. Лезерн подчеркнул, что в дальнейшем руководство социальной сети будет рассматривать то, насколько действенен данный механизм, и может со временем его изменить.
Читайте также: В приложении Facebook Messenger появится реклама
Вместе с тем, на Facebook по-прежнему не разрешена реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).
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