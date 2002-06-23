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Раздел: Технологии  
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Google создает игровую платформу для конкуренции с Xbox и PlayStation

Google создает игровую платформу для конкуренции с Xbox и PlayStationGoogle также создает игровую консоль на основе операционной системы Android.

Google работает над новым игровым потоковым сервисом для конкуренции с PlayStation и Xbox. В февррале мы уже публиковали слухи о проекте Yeti, а сейчас информацию подтвердили источники издания Kotaku.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.

Для трансляции игр на телевизор, Google также создает игровую консоль на основе операционной системы Android. И поскольку все рассчеты будут проводиться на уделенных серверах, она не потребует дорогих и мощных компонентов.

Еще одной особенностью станет тесное взаимодействие с YouTube. Например, если игрок застрял на определенном этапе игры и нуждается в подсказке, то он сможет при помощи одного нажатия кнопки вывести на экран видео с подсказками и игровым процессом.

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Эта новость подтверждает слова главы Ubisoft Ива Гиймо о том, что следующее поколение «классических» игровых консолей станет последним и им на смену придут потоковые сервисы.
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 Теги: Google, Xbox, PlayStation, платформ

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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