Google создает игровую платформу для конкуренции с Xbox и PlayStation

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Игровая консоль предназначена как для просмотра фильмов, так и для простых игр.

Завтра Корпорация Microsoft презентует версию обновлённой игровой консоли Xbox, которая по данным некоторых источников, будет иметь название – Xbox Infinity. Серия игровых консолей Xbox стартовала в Microsoft 2001-го года. Но, последнее обновление произошло восемь лет назад (!). Понятны причины ожидания новой версии консоли…