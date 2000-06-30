Раздел: Технологии
Названы самые "популярные" поломки iPhone X
Практически ничего не изменилось в сравнении с более старыми моделями.
iPhone Х был, пожалуй, самым ожидаемым смартфоном от Apple за все время. А когда он вышел, вообще стал чуть ли не самым желанным телефоном. Но означает ли это, что новинка стала надежнее прошлых поколений iPhone?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Долгий путь на Олимп
Первое время у пользователей возникало много вопросов к дизайну iPhone X. Многие не могли смириться с «вырезом» под датчики в верхней части аппарата. Но через некоторое время, когда волна недовольств прошла, большинство привыкли к этой «бровке», и сейчас уже никто не смотрит с удивлением на этот смартфон. Мало того, конкуренты вовсю копируют данный элемент для своих телефонов.
Прошло уже больше полугода после старта продаж, поэтому теперь сервисные центры могут ответить на самые часто задаваемые вопросы об iPhone X. Как часто приносят? Какие чаще всего проблемы бывают с аппаратом? Какова стоимость тех или иных видов работ? Мы попросили нашего партнера — сервисный центр ModMac, пролить свет на некоторые из них.
Насколько популярен iPhone X?
В Сети относительно недавно ходил слух, что продажи нового телефона от Apple слишком завышены, и что вся информация о заоблачной прибыли компании — лишь грамотная рекламная акция. Однако противоположные сведения подтверждаются аналитиками рынка и представителями ModMac.
По словам экспертов, iPhone X – первая из всех новинок от Apple, которую настолько часто приносят в сервисный центр. Данную модель ремонтируют в четыре раза чаще, чем iPhone 8 и 8 Plus вместе взятые. Устройство, очевидно, является очень популярным среди пользователей. Если сравнить количество принесенных в ремонт iPhone 7 за первые полгода продаж, то iPhone X и здесь значительно выигрывает у своих предшественников.
Насколько надежен iPhone X?
Что касается поломок, то здесь практически ничего не изменилось в сравнении с более старыми моделями. Приблизительно половина клиентов приходит с разбитым передним стеклом iPhone X. Проблема заключается в том, что матрица на последнем iPhone по надежности и качеству гораздо хуже, чем в остальных смартфонах Apple. Поэтому зачастую на дисплее начинают появляться полосы, и даже после незначительного удара экран начинает “заплывать”. Причем дело здесь вряд ли в технологии OLED, так как у смартфонов других производителей с таким же видом матриц столь массовой проблемы не наблюдается.Apple давно просили добавить беспроводную зарядку в iPhone. И вот в последнем поколении смартфона они все-таки решили добавить данную функцию, из-за которой заднюю панель пришлось сделать стеклянной, а это не очень хорошо повлияло на надежность аппарата.
Приблизительно треть всех проблем iPhone X связаны с разбитой задней панелью. Благо не обязательно полностью менять корпус. Заднее стекло пусть и не очень легко, но все-таки можно поменять отдельно.После того, как в iPhone 7 Apple добавила влагозащиту, «залитых» аппаратов должно было стать значительно меньше. Но, к сожалению, это не так. Как утверждают специалисты, попавшая внутрь вода может повредить шлейф голосового динамика. Его можно заменить на такой же оригинальный шлейф, но даже после этого перестанет работать система распознавания лиц Face ID. Проблема в том, что Apple, выпустив свои последние обновления, ограничила тем самым ремонт данного компонента. А при вскрытии iPhone именно этот шлейф легче всего повредить неопытному мастеру.Что касается ремонта после попадания воды, его можно произвести только в сервисном центре, поскольку необходимо специальное оборудование, которое не подлежит транспортировке.
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Но, пожалуй, одним из самых логичных и надежных решений будет обмен сломанного iPhone на новый с доплатой. Ведь взамен своего неисправного или просто надоевшего iPhone вы получаете новый неактивированный аппарат, в заводской пленке и с индивидуальным серийным номером. Убедиться в подлинности устройства можно с помощью серийного номера на официальном сайте Apple.
iPhone Х был, пожалуй, самым ожидаемым смартфоном от Apple за все время. А когда он вышел, вообще стал чуть ли не самым желанным телефоном. Но означает ли это, что новинка стала надежнее прошлых поколений iPhone?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Долгий путь на Олимп
Первое время у пользователей возникало много вопросов к дизайну iPhone X. Многие не могли смириться с «вырезом» под датчики в верхней части аппарата. Но через некоторое время, когда волна недовольств прошла, большинство привыкли к этой «бровке», и сейчас уже никто не смотрит с удивлением на этот смартфон. Мало того, конкуренты вовсю копируют данный элемент для своих телефонов.
Прошло уже больше полугода после старта продаж, поэтому теперь сервисные центры могут ответить на самые часто задаваемые вопросы об iPhone X. Как часто приносят? Какие чаще всего проблемы бывают с аппаратом? Какова стоимость тех или иных видов работ? Мы попросили нашего партнера — сервисный центр ModMac, пролить свет на некоторые из них.
Насколько популярен iPhone X?
В Сети относительно недавно ходил слух, что продажи нового телефона от Apple слишком завышены, и что вся информация о заоблачной прибыли компании — лишь грамотная рекламная акция. Однако противоположные сведения подтверждаются аналитиками рынка и представителями ModMac.
По словам экспертов, iPhone X – первая из всех новинок от Apple, которую настолько часто приносят в сервисный центр. Данную модель ремонтируют в четыре раза чаще, чем iPhone 8 и 8 Plus вместе взятые. Устройство, очевидно, является очень популярным среди пользователей. Если сравнить количество принесенных в ремонт iPhone 7 за первые полгода продаж, то iPhone X и здесь значительно выигрывает у своих предшественников.
Насколько надежен iPhone X?
Что касается поломок, то здесь практически ничего не изменилось в сравнении с более старыми моделями. Приблизительно половина клиентов приходит с разбитым передним стеклом iPhone X. Проблема заключается в том, что матрица на последнем iPhone по надежности и качеству гораздо хуже, чем в остальных смартфонах Apple. Поэтому зачастую на дисплее начинают появляться полосы, и даже после незначительного удара экран начинает “заплывать”. Причем дело здесь вряд ли в технологии OLED, так как у смартфонов других производителей с таким же видом матриц столь массовой проблемы не наблюдается.Apple давно просили добавить беспроводную зарядку в iPhone. И вот в последнем поколении смартфона они все-таки решили добавить данную функцию, из-за которой заднюю панель пришлось сделать стеклянной, а это не очень хорошо повлияло на надежность аппарата.
Приблизительно треть всех проблем iPhone X связаны с разбитой задней панелью. Благо не обязательно полностью менять корпус. Заднее стекло пусть и не очень легко, но все-таки можно поменять отдельно.После того, как в iPhone 7 Apple добавила влагозащиту, «залитых» аппаратов должно было стать значительно меньше. Но, к сожалению, это не так. Как утверждают специалисты, попавшая внутрь вода может повредить шлейф голосового динамика. Его можно заменить на такой же оригинальный шлейф, но даже после этого перестанет работать система распознавания лиц Face ID. Проблема в том, что Apple, выпустив свои последние обновления, ограничила тем самым ремонт данного компонента. А при вскрытии iPhone именно этот шлейф легче всего повредить неопытному мастеру.Что касается ремонта после попадания воды, его можно произвести только в сервисном центре, поскольку необходимо специальное оборудование, которое не подлежит транспортировке.
Читайте также: Названы самые популярные запросы украинцев в Google
Но, пожалуй, одним из самых логичных и надежных решений будет обмен сломанного iPhone на новый с доплатой. Ведь взамен своего неисправного или просто надоевшего iPhone вы получаете новый неактивированный аппарат, в заводской пленке и с индивидуальным серийным номером. Убедиться в подлинности устройства можно с помощью серийного номера на официальном сайте Apple.
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