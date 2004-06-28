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Раздел: Технологии  
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Amazon потратит миллиард долларов на онлайн-аптеку

Amazon потратит миллиард долларов на онлайн-аптекуAmazon объявил о покупке онлайн-аптеки PillPack.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники, сумма сделки может достигать $1 млрд. В 2016 году компания оценивалась в $360 млн, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Дело.

Стороны рассчитывают закрыть сделку во второй половине 2018 г., на данный момент ожидается одобрение со стороны регулятора.

В сообщении уточняется, что клиентами PillPack в основном являются люди, ежедневно принимающие несколько препаратов и страдающие хроническими заболеваниями. PillPack поставляет лекарства в специально подготовленную для конкретного клиента упаковку с соответствующими дозами, а затем контролирует новые поставки и обрабатывает груз.

PillPack имеет лицензии в 49 штатах на продажу лекарств по рецептам.

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По мнению аналитиков, последнее приобретение Amazon указывает на то, что компания хочет выйти на рынок здравоохранения. В январе Amazon вместе с JPMorgan и Berkshire Hathaway создали фонд для сокращения расходов на здравоохранение сотрудников всех трех компаний.
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 Теги: Amazon, аптека, Сеть

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Сегодня, 10:45 » Автор: Ульяна Воликовская
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