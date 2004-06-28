» » Достижения китайцев, которые впечатлили весь мир
Раздел: Технологии  
0

Достижения китайцев, которые впечатлили весь мир

Достижения китайцев, которые впечатлили весь мирНачиная с 2010 года Китай стал мировым лидером по развитию инфраструктуры и внедрению инноваций.

Полуторамиллиардная страна превратилась в один грандиозный механізм, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.

YouTube-канал Engineering8 сделал подборку 10 самых выдающихся инженерных чудес Китая. Среди них – самые длинные в мире мост, виадук и ветка метро, 20 тысяч километров скоростных дорог и крупнейший на Земле телескоп диаметром 500 метров.



А еще – гидроэлектростанция, которая в 3,5 раза превосходит по мощности самую большую в Европе Запорожскую АЭС.

Читайте также: Сеть впечатлили киевские мосты, окутанные туманом

Отметим, что неподалеку от Пекина строится крупнейший на планете аэропорт. Его терминалы смогут обслуживать 100 миллионов пассажиров в год. Так что список китайских чудес далеко не исчерпан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, достижения, мир

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:29 » Автор: Ульяна Воликовская
     882
     0

Похожие новости по теме

Китай заблокировал крупнейший мессенджер Земли Китай заблокировал крупнейший мессенджер Земли

WhatsApp теперь является вне закона.

Крупнейший торрент-трекер заблокируют в Европе Крупнейший торрент-трекер заблокируют в Европе

Об этом постановила высшая инстанция Суда Европейского союза.

Facebook и Google готовят совместный проект: интернет-кабель в Китай Facebook и Google готовят совместный проект: интернет-кабель в Китай

Компании решили вложить деньги в ультрабыстрый кабель длиной почти 13 тысяч километров.

В Китае построен крупнейший в мире самолёт-амфибия В Китае построен крупнейший в мире самолёт-амфибия

Китай построил самолёт-амфибию, который является самым крупным в мире. Образец чудо-техники показали на проводившейся в провинции Гуандун церемонии.

В Китае возведут самый большой телескоп в мире В Китае возведут самый большой телескоп в мире

Огромная тарелка будет подвешена над землей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх