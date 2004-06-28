Раздел: Технологии
Достижения китайцев, которые впечатлили весь мир
Начиная с 2010 года Китай стал мировым лидером по развитию инфраструктуры и внедрению инноваций.
Полуторамиллиардная страна превратилась в один грандиозный механізм, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.
YouTube-канал Engineering8 сделал подборку 10 самых выдающихся инженерных чудес Китая. Среди них – самые длинные в мире мост, виадук и ветка метро, 20 тысяч километров скоростных дорог и крупнейший на Земле телескоп диаметром 500 метров.
А еще – гидроэлектростанция, которая в 3,5 раза превосходит по мощности самую большую в Европе Запорожскую АЭС.
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Отметим, что неподалеку от Пекина строится крупнейший на планете аэропорт. Его терминалы смогут обслуживать 100 миллионов пассажиров в год. Так что список китайских чудес далеко не исчерпан.
Полуторамиллиардная страна превратилась в один грандиозный механізм, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.
YouTube-канал Engineering8 сделал подборку 10 самых выдающихся инженерных чудес Китая. Среди них – самые длинные в мире мост, виадук и ветка метро, 20 тысяч километров скоростных дорог и крупнейший на Земле телескоп диаметром 500 метров.
А еще – гидроэлектростанция, которая в 3,5 раза превосходит по мощности самую большую в Европе Запорожскую АЭС.
Читайте также: Сеть впечатлили киевские мосты, окутанные туманом
Отметим, что неподалеку от Пекина строится крупнейший на планете аэропорт. Его терминалы смогут обслуживать 100 миллионов пассажиров в год. Так что список китайских чудес далеко не исчерпан.
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