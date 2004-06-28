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Раздел: Технологии  
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Очки из льна: украинец придумал интересную новинку

Очки из льна: украинец придумал интересную новинкуМаксим Гавриленко, основатель компании Ochis, создал органические солнцезащитные очки из вторсырья кофе и льна.

Первые 200 экземпляров очков, как обещает Максим, будут продаваться со скидкой, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Сейчас Ochis предлагают 8 разных дизайнов оправ. Во все оправы установлены линзы, защищающие от ультрафиолета. Очки обладают кофейным ароматом. Кофейные очки, по словам создателей, разлагаются в 100 раз быстрее пластиковых.

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Производство очков будет сосредоточено в Украине. Продукт ориентирован на украинский и американский рынки. Уже созданы готовые прототипы. По словам основателей Ochis, в мире нет аналогичных продуктов.
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 Теги: очки, новинка, изобретения

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Сегодня, 16:49 » Автор: Ульяна Воликовская
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