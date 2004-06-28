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Раздел: Технологии  
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Facebook будет подслушивать телевизоры пользователей

Facebook будет подслушивать телевизоры пользователейЕсли телевизор выключен, система должна автоматически отключать микрофон.

Корпорация Facebook запатентовала систему, которая будет сможет удаленно активировать микрофон на смартфоне и будет подслушивать, что люди смотрят по телевизору.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как говорится в заявке на патент, система должна реагировать на встроенные в телешоу рекламные ролики, при этом она не будет слышать разговоров людей.

После записи телевизора эти данные сопоставляют с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи. При этом пользователи не будут знать, что система включена и записывает.

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Более того, система умеет определять пол и возраст зрителей. Предполагается, что Facebook будет предлагать информацию телекомпаниям для статистики. На основе данных можно завести на каждого пользователя индивидуальный профиль для повышения эффективности таргетинговой рекламы.

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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