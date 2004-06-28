Facebook будет подслушивать телевизоры пользователей

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В социальной сети Facebook планируют начать процесс тестирования нового мобильного платежного сервиса, который имеет целью значительно упростить процесс онлайн-покупок. Администрация самой популярной в мире социальной сети утверждают, что новая система будет хранить информацию о банковской карте пользователя, для того чтобы