Раздел: Технологии
Facebook будет подслушивать телевизоры пользователей
Если телевизор выключен, система должна автоматически отключать микрофон.
Корпорация Facebook запатентовала систему, которая будет сможет удаленно активировать микрофон на смартфоне и будет подслушивать, что люди смотрят по телевизору.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как говорится в заявке на патент, система должна реагировать на встроенные в телешоу рекламные ролики, при этом она не будет слышать разговоров людей.
После записи телевизора эти данные сопоставляют с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи. При этом пользователи не будут знать, что система включена и записывает.
Читайте также: Facebook решила пересмотреть настройки приватности пользователей
Более того, система умеет определять пол и возраст зрителей. Предполагается, что Facebook будет предлагать информацию телекомпаниям для статистики. На основе данных можно завести на каждого пользователя индивидуальный профиль для повышения эффективности таргетинговой рекламы.
Корпорация Facebook запатентовала систему, которая будет сможет удаленно активировать микрофон на смартфоне и будет подслушивать, что люди смотрят по телевизору.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как говорится в заявке на патент, система должна реагировать на встроенные в телешоу рекламные ролики, при этом она не будет слышать разговоров людей.
После записи телевизора эти данные сопоставляют с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи. При этом пользователи не будут знать, что система включена и записывает.
Читайте также: Facebook решила пересмотреть настройки приватности пользователей
Более того, система умеет определять пол и возраст зрителей. Предполагается, что Facebook будет предлагать информацию телекомпаниям для статистики. На основе данных можно завести на каждого пользователя индивидуальный профиль для повышения эффективности таргетинговой рекламы.
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