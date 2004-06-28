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Раздел: Технологии  
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Раскрыт дизайн нового смартфона Motorola One

Раскрыт дизайн нового смартфона Motorola OneЗадняя панель у Motorola One будет стеклянной.

В Сети появились первые изображения нового смартфона Motorola One, которые мы предлагаем вашему вниманию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Устройство оснащено экраном с вырезом в верхней части и очень напоминает смартфон Motorola One Power, фотографии которого мы уже публиковали.

Различить смартфоны можно будет по форме основной камеры, модули которой находятся в одном блоке у старшей модели. Кроме того, задняя панель у Motorola One будет стеклянной, да и сам смартфон должен быть чуть меньше по габаритам.

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Аккумулятор Motorola One Power будет иметь емкость 3780 мА•ч, тогда как Motorola One достанется аккумулятор более привычной (около 3000 мА•ч) емкости.
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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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