Раскрыт дизайн нового смартфона Motorola One

В Сети появились первые изображения нового смартфона Motorola One, которые мы предлагаем вашему вниманию.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info Устройство оснащено экраном с вырезом в верхней части и очень напоминает смартфон Motorola One Power, фотографии которого мы уже публиковали.Различить смартфоны можно будет по форме основной камеры, модули которой находятся в одном блоке у старшей модели. Кроме того, задняя панель у Motorola One будет стеклянной, да и сам смартфон должен быть чуть меньше по габаритам.Аккумулятор Motorola One Power будет иметь емкость 3780 мА•ч, тогда как Motorola One достанется аккумулятор более привычной (около 3000 мА•ч) емкости.