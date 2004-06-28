Раздел: Технологии
Названа стоимость новых iPhone
В Apple заметили нежелание людей платить больше.
Представитель аналитической компании Morgan Stanley назвал вероятные цены на будущие iPhone 2018 года. Судя по оценкам эксперта, стоимость топовой версии "яблочного" смартфона будет стартовать от 999 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Средняя версия, которая будет представлять собой "сиквел" iPhone X, предварительно оценена в 799 долларов. Что касается базовой версии с ЖК-дисплеем, то ее цена будет колебаться в пределах от 699 до 769 долларов.
Однако итоговая цифра будет все же зависеть от прогнозируемого объема продаж. Есть вероятность того, что цены на гаджеты будут несколько выше - 1099, 999 и 799 долларов соответственно.
Читайте также: Названа себестоимость топового смартфона iPhone X
Аналитик отметил, что в Apple заметили нежелание людей платить больше, даже если речь идет о флагмане. А потому дальнейшее поднятие цены на гаджеты не очень желательно для самого производителя.
Представитель аналитической компании Morgan Stanley назвал вероятные цены на будущие iPhone 2018 года. Судя по оценкам эксперта, стоимость топовой версии "яблочного" смартфона будет стартовать от 999 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Средняя версия, которая будет представлять собой "сиквел" iPhone X, предварительно оценена в 799 долларов. Что касается базовой версии с ЖК-дисплеем, то ее цена будет колебаться в пределах от 699 до 769 долларов.
Однако итоговая цифра будет все же зависеть от прогнозируемого объема продаж. Есть вероятность того, что цены на гаджеты будут несколько выше - 1099, 999 и 799 долларов соответственно.
Читайте также: Названа себестоимость топового смартфона iPhone X
Аналитик отметил, что в Apple заметили нежелание людей платить больше, даже если речь идет о флагмане. А потому дальнейшее поднятие цены на гаджеты не очень желательно для самого производителя.
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