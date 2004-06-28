» » Названа стоимость новых iPhone
Раздел: Технологии  
0

Названа стоимость новых iPhone

Названа стоимость новых iPhoneВ Apple заметили нежелание людей платить больше.

Представитель аналитической компании Morgan Stanley назвал вероятные цены на будущие iPhone 2018 года. Судя по оценкам эксперта, стоимость топовой версии "яблочного" смартфона будет стартовать от 999 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

Средняя версия, которая будет представлять собой "сиквел" iPhone X, предварительно оценена в 799 долларов. Что касается базовой версии с ЖК-дисплеем, то ее цена будет колебаться в пределах от 699 до 769 долларов.

Однако итоговая цифра будет все же зависеть от прогнозируемого объема продаж. Есть вероятность того, что цены на гаджеты будут несколько выше - 1099, 999 и 799 долларов соответственно.

Читайте также: Названа себестоимость топового смартфона iPhone X

Аналитик отметил, что в Apple заметили нежелание людей платить больше, даже если речь идет о флагмане. А потому дальнейшее поднятие цены на гаджеты не очень желательно для самого производителя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone, Apple, стоимость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
     280
     0

Похожие новости по теме

Apple может пересмотреть цены на iPhone Apple может пересмотреть цены на iPhone

Apple хочет получить максимальную прибыль.

Стали известны предварительные цены на новые iPhone Стали известны предварительные цены на новые iPhone

Аналитики назвали ориентировочные цены на новые смартфоны iPhone.

Названы приблизительные цены на новые iPhone Названы приблизительные цены на новые iPhone

Стартовая цена топового iPhone составит 999 долларов.

iPhone 8: названа себестоимость смартфона iPhone 8: названа себестоимость смартфона

По мнению аналитиков, она составляет 248 долларов.

Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине

Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по ценам от 37 999 грн.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх