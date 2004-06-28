Раздел: Технологии
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Некоторые пользователи не могли получать или отправлять сообщения, также возникли проблемы с подключением к серверу.
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера. На это указывают данные портала Downdetector, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2:00 по киевскому времени.
Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также с перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.
Читайте также: В работе мессенджера Telegram снова произошел сбой
Отмечается, что 45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт.
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера. На это указывают данные портала Downdetector, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2:00 по киевскому времени.
Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также с перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.
Читайте также: В работе мессенджера Telegram снова произошел сбой
Отмечается, что 45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт.
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