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Раздел: Технологии  
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Samsung готовит "сюрприз" для пользователей Android

Samsung готовит "сюрприз" для пользователей AndroidВсе актуальные смартфоны южнокорейской марки получат новую прошивку в июле

Флагманские устройства Samsung уже обновились до Android Oreo, теперь компания займется выпуском новой версии операционной системы для смартфонов среднего сегмента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Причем обновление до Android Oreo на этих устройствах будет доступно уже в июле, сообщает портал Phone Arena.

Портал опубликовал данные об обновлениях в виде таблицы, которая содержит название восьми моделей.

Первые модели в списке Galaxy S7 и Galaxy S7 edge уже обзавелись новой версией Android. Следующие на очереди – Galaxy A3, A5 и A7 – они получат Android 8.0 уже 6 июля.

Остальные смартфоны Samsung получат прошивку до конца июля 2018 года.

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Важно также отметить, что информация касалась турецкого рынка, однако журналисты Phone Arena рекомендуют рассчитывать на скорый апдейт и жителям близлежащих государств, в том числе и Украины.
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 Теги: Samsung, Android

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Сегодня, 13:32 » Автор: Татьяна Ларина
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