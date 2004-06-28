Раздел: Технологии
Google планирует возродить кнопочные телефоны Nokia
Корпорация инвестировала $22 млн в проект мобильной ОС для кнопочных телефонов
Компанию Google заинтересовал проект мобильной операционной системы KaiOS, которая адаптирована под кнопочные смартфоны. Google даже выделила 22 миллиона долларов США на поддержку этого перспективного проекта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
KaiOS возродилась после "смерти" Mozilla Firefox OS, которая должна была стать конкурентом Android. Возрожденная из пепла своего прародителя, KaiOS дебютировала в 2017 году и к текущему моменту уже стала полноценно работающей ОС с версией 3.0.
Сама по себе KaiOS является веб-платформой, для которой можно создавать веб-приложения на HTML5, javascript и CSS.
"Google и KaiOS согласились работать вместе, чтобы предоставить пользователям кнопочных телефонов сервисы Google: Google Maps, YouTube и Google Search", – заявил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодекс.
Первым телефоном, который работает на KaiOS стал Nokia 8110, переделанный из древней трубки Nokia 8110i, называемой "матрицефоном".
Читайте также: Nokia снова будет делать телефоны
Кнопочные телефоны все еще актуальные устройства, но вменяемой операционной системы на них долгое время не было. Последние 5 лет Nokia использовала урезанную версию Symbian S40, с крайне ограниченным функционалом.
Компанию Google заинтересовал проект мобильной операционной системы KaiOS, которая адаптирована под кнопочные смартфоны. Google даже выделила 22 миллиона долларов США на поддержку этого перспективного проекта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
KaiOS возродилась после "смерти" Mozilla Firefox OS, которая должна была стать конкурентом Android. Возрожденная из пепла своего прародителя, KaiOS дебютировала в 2017 году и к текущему моменту уже стала полноценно работающей ОС с версией 3.0.
Сама по себе KaiOS является веб-платформой, для которой можно создавать веб-приложения на HTML5, javascript и CSS.
"Google и KaiOS согласились работать вместе, чтобы предоставить пользователям кнопочных телефонов сервисы Google: Google Maps, YouTube и Google Search", – заявил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодекс.
Первым телефоном, который работает на KaiOS стал Nokia 8110, переделанный из древней трубки Nokia 8110i, называемой "матрицефоном".
Читайте также: Nokia снова будет делать телефоны
Кнопочные телефоны все еще актуальные устройства, но вменяемой операционной системы на них долгое время не было. Последние 5 лет Nokia использовала урезанную версию Symbian S40, с крайне ограниченным функционалом.
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