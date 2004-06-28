» » Google планирует возродить кнопочные телефоны Nokia
Раздел: Технологии  
0

Google планирует возродить кнопочные телефоны Nokia

Google планирует возродить кнопочные телефоны NokiaКорпорация инвестировала $22 млн в проект мобильной ОС для кнопочных телефонов

Компанию Google заинтересовал проект мобильной операционной системы KaiOS, которая адаптирована под кнопочные смартфоны. Google даже выделила 22 миллиона долларов США на поддержку этого перспективного проекта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

KaiOS возродилась после "смерти" Mozilla Firefox OS, которая должна была стать конкурентом Android. Возрожденная из пепла своего прародителя, KaiOS дебютировала в 2017 году и к текущему моменту уже стала полноценно работающей ОС с версией 3.0.

Сама по себе KaiOS является веб-платформой, для которой можно создавать веб-приложения на HTML5, javascript и CSS.

"Google и KaiOS согласились работать вместе, чтобы предоставить пользователям кнопочных телефонов сервисы Google: Google Maps, YouTube и Google Search", – заявил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодекс.

Первым телефоном, который работает на KaiOS стал Nokia 8110, переделанный из древней трубки Nokia 8110i, называемой "матрицефоном".

Читайте также: Nokia снова будет делать телефоны

Кнопочные телефоны все еще актуальные устройства, но вменяемой операционной системы на них долгое время не было. Последние 5 лет Nokia использовала урезанную версию Symbian S40, с крайне ограниченным функционалом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, Nokia

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Татьяна Ларина
     419
     0

Похожие новости по теме

Google хочет найти выгодную альтернативу Android Google хочет найти выгодную альтернативу Android

Система называется KaiOS.

Google инвестировала крупную сумму в кнопочные телефоны Google инвестировала крупную сумму в кнопочные телефоны

Эти телефоны постепенно набирают популярность

Google разрешила тестировать таинственную замену Android Google разрешила тестировать таинственную замену Android

Новая мобильная операционная система получила название Fuchsia.

Nokia выпустит смартфон с Qwerty-клавиатурой Nokia выпустит смартфон с Qwerty-клавиатурой

Компания HMD, которая владеет брендом Nokia якобы готовит модель с аппаратной Qwerty-клавиатурой.

Планируется выпуск 4G-версии Nokia 3310 Планируется выпуск 4G-версии Nokia 3310

Ещё в июле компания Foxconn, занимающаяся разработкой телефонов и смартфонов Nokia, сертифицировала в Китае 4G-версию Nokia 3310.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх