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Раздел: Технологии  
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В Windows 10 появится реклама

В Windows 10 появится рекламаКорпорация Microsoft придумала новый способ монетизации внутри операционной системы.

В будущих версиях Windows 10 не исключено появление рекламы в самой операционной системе, например, в окнах Explorer и в меню настроек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Один из разработчиков и специалистов Microsoft Рафаэль Ривера заявил на своей страничке в Twitter, что столкнулся с рекламным баннером в правой панели "Настроек Windows" – приложения Windows для изменения различных параметров операционной системы.

Более того, такую рекламу нельзя отключить, как это делают в браузере при помощи Ad Blocker'а.

Разработчик надеется, что это лишь пробная версия Windows 10, где Microsoft ищет идеи по монетизации, проверяя, не будет ли слишком навязчивой такая реклама внутри самой операционной системы.

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В сети пользователи высказывают мнение, что подобные рекламные баннера будут демонстрироваться в недорогих сборках Windows 10 для развивающихся стран, например Windows 10 S.

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 Теги: Windows 10, реклама

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Сегодня, 16:57 » Автор: Татьяна Ларина
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