Раздел: Технологии
Найдено лучшее применение старых iPad
Парень превратил их в живописные картины.
Как бы Apple не старалась обеспечить максимальный цикл жизни своих планшетов, рано или поздно iPad превращается в тыкву. Гаджет не тянет большинство приложений, не поддерживает установку актуальных версий iOS и начинает безбожно тормозить. Пользователь Reddit придумал весьма оригинальный способ использования повидавшего время планшетов iPad первого и второго поколений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на IPHONES.RU.
Часть рамки была закрыта бумагой, а для экрана iPad был сделан небольшой вырез по размеру.
Подключив 30-пиновый кабель и аккуратно уложив его в кабелеукладчик, автор DIY-проекта получил «вечные» картины.
Читайте также: Apple пообещала выпустить самый доступный iPad
На планшетах был отключен автоматический переход в режим сна, и теперь они постоянно показывают те картинки, которые пожелает пользователь.
Похожий проект со старым Pocketbook когда-то делали и мы, превратив архаичный гаджет в отличный градусник с часами.
Как бы Apple не старалась обеспечить максимальный цикл жизни своих планшетов, рано или поздно iPad превращается в тыкву. Гаджет не тянет большинство приложений, не поддерживает установку актуальных версий iOS и начинает безбожно тормозить. Пользователь Reddit придумал весьма оригинальный способ использования повидавшего время планшетов iPad первого и второго поколений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на IPHONES.RU.
Часть рамки была закрыта бумагой, а для экрана iPad был сделан небольшой вырез по размеру.
Подключив 30-пиновый кабель и аккуратно уложив его в кабелеукладчик, автор DIY-проекта получил «вечные» картины.
Читайте также: Apple пообещала выпустить самый доступный iPad
На планшетах был отключен автоматический переход в режим сна, и теперь они постоянно показывают те картинки, которые пожелает пользователь.
Похожий проект со старым Pocketbook когда-то делали и мы, превратив архаичный гаджет в отличный градусник с часами.
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