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Раздел: Технологии  
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Найдено лучшее применение старых iPad 

Найдено лучшее применение старых iPad Парень превратил их в живописные картины.

Как бы Apple не старалась обеспечить максимальный цикл жизни своих планшетов, рано или поздно iPad превращается в тыкву. Гаджет не тянет большинство приложений, не поддерживает установку актуальных версий iOS и начинает безбожно тормозить. Пользователь Reddit придумал весьма оригинальный способ использования повидавшего время планшетов iPad первого и второго поколений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на IPHONES.RU.

Часть рамки была закрыта бумагой, а для экрана iPad был сделан небольшой вырез по размеру.

Подключив 30-пиновый кабель и аккуратно уложив его в кабелеукладчик, автор DIY-проекта получил «вечные» картины.

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На планшетах был отключен автоматический переход в режим сна, и теперь они постоянно показывают те картинки, которые пожелает пользователь.

Похожий проект со старым Pocketbook когда-то делали и мы, превратив архаичный гаджет в отличный градусник с часами.
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 Теги: iPad, применение

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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