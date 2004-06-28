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Раздел: Технологии  
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Украинцы разработали уникальную беспроводную зарядку

Украинцы разработали уникальную беспроводную зарядку Разработка может заряжать одновременно до 4 смартфонов.

Украинская команда TechNovator разработала уникальную беспроводную зарядку. Она способна зарядить смартфон с помощью электромагнитных волн и работает в радиусе 5 метров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Украинская разработка может заряжать одновременно до 4 смартфонов. Более того, можно настроить автоматическую систему зарядки, то есть когда на телефоне будет, например 30%, устройство само начнет заряжать гаджет. Для этого предварительно нужно установить приложение на телефоне, которое будет следить за состоянием батареи.

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Зарядное устройство состоит из передатчика и приемника. При этом телефон необходимо поместить в специальный чехол.

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 Теги: зарядка, Украинцы

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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