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Раздел: Технологии  
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Стало известно, когда выйдет финальная сборка Android 9

Стало известно, когда выйдет финальная сборка Android 9
Финальная версия операционной системы Android 9.0 (Android P) должна дебютировать в третьем квартале текущего года.

Теперь же появились подробности о более точных сроках выпуска Android 9.0. Источником информации стало заявление Nokia касаемо обновления актуальных смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.

Согласно информации Nokia, обновление Android P будет приходить на финские смартфоны уже в августе. Скорее всего, апдейт будет распространяться постепенно.

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Радует, что даже самые бюджетные смартфоны финского бренда получат обновление, что сейчас на рынке встречается крайне редко. Не считая, конечно, девайсов Xiaomi.
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 Теги: Android 9, финальная сборка, выход

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Сегодня, 10:04 » Автор: Алена Шимко
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