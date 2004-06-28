Раздел: Технологии
Стало известно, когда выйдет финальная сборка Android 9
Финальная версия операционной системы Android 9.0 (Android P) должна дебютировать в третьем квартале текущего года.
Теперь же появились подробности о более точных сроках выпуска Android 9.0. Источником информации стало заявление Nokia касаемо обновления актуальных смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Согласно информации Nokia, обновление Android P будет приходить на финские смартфоны уже в августе. Скорее всего, апдейт будет распространяться постепенно.
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Радует, что даже самые бюджетные смартфоны финского бренда получат обновление, что сейчас на рынке встречается крайне редко. Не считая, конечно, девайсов Xiaomi.
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