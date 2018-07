Раскрыты детали спецификации Motorola One

Теперь стало известно, что этот аппарат может дебютировать в паре с моделью Motorola One, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо В распоряжении сетевых источников оказались рендеры Motorola One. Изображения говорят о том, что смартфон наделён дисплеем с вырезом в верхней части, в котором располагается фронтальная камера.В левом верхнем углу на задней панели корпуса установлена сдвоенная основная камера. Оптические блоки размещены по вертикали, между ними находится светодиодная вспышка.Кроме того, сзади имеется фирменный логотип, в области которого, по всей видимости, скрыт дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.В целом, в плане дизайна модель Motorola One практически полностью повторяет аппарат Motorola One Power. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, но известно, что она выйдет на рынок в нескольких цветах, в частности, в чёрном и белом.Ранее сообщалось, что Motorola наметила на 2 августа презентацию, которая пройдёт в Чикаго (США). По всей видимости, именно на этом мероприятии дебютируют аппараты Motorola One Power и Motorola One.