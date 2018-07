Свежий рейтинг бюджетных смартфонов с поддержкой 4G

Это значит, что новое поколение связи в ближайшее время станет в нашей стране достаточно массовым. По этому поводу представляем тебе ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов с поддержкой 4G, которые можно купить в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на TopGeek Отметим, в подборку вошли только модели последних двух лет.DOOGEE X20L — прожиточный минимумСразу оговоримся. Стоимость LTE-смартфонов на украинском рынке начинается от тысячи гривен с небольшим. Но за эти деньги пользователь получит катастрофически устаревшее «железо» — 512 МБ оперативной памяти и TN-дисплей.Даже если скорость доступа к интернету в таком устройстве будет передовой, радости от его использования будет немного. Блеклые цвета экрана, неповоротливый интерфейс и прочие «тормоза» – это не то, что стоит добровольно покупать за собственные деньги.Смотрите в сторону устройств с хотя бы 2 ГБ ОЗУ. IPS-матрица – это тоже обязательный параметр для современного недорогого смартфона. Устройства с такими характеристиками начинаются от 2000 гривен.Бюджетная модель, на которую можно обратить внимание – DOOGEE X20L 2/16GB, она обойдется примерно в 2400 грн.Китайский бренд DOOGEE представлен на украинском рынке уже несколько лет, поэтому успел заслужить кредит доверия. Тут почти новенький Android 7.0 (по меркам «бюджетника» это последний писк), 5-дюймовый IPS-экран с характерным для этого сегмента и, что немаловажно, для глаз HD-разрешением, 16 ГБ встроенной памяти, с которой уже можно жить, даже не добавляя карту памяти, если вы не меломан (но вообще-то карты microSD модель поддерживает).Из недостатков – несовременный и не слишком энергоэффективный процессор Mediatek MT6580 и скромный аккумулятор емкостью 2580 мА-ч. Так что заряжать смартфон придется каждый день. Камеры скорее номинальные. Основная на 5 мегапикселей, которая чаще всего в дешевых смартфонах снимает хуже некуда, особенно при слабом освещении, и фронтальная 2 МП, однозначно позволит делать селфи «мама, я в шапке», но не более того. Впрочем, многим больше и не нужно.General Mobile GM 8 Go — недорого и несердитоGeneral Mobile GM 8 Go — это смартфон на Go Edition версии Android. Модель первое время будет доступна эксклюзивно в магазинах lifecell, а затем появится и у других ритейлеров. Ее представили несколько дней назад, и у НВ уже была возможность ознакомиться с устройством и операционной системой.Аппарат интересен с точки зрения и цены, и возможностей. За 3 000 грн пользователь получит модный экран с соотношением сторон 18:9 (диагональ — 5,5 дюймов), датчик отпечатков пальцев и аж 16 ГБ встроенной памяти (зачастую в самых бюджетных моделях объем составляет 8 ГБ), а также аккумулятор емкостью 3 500 мА-ч при достаточно скромном разрешении экрана и процессоре (Mediatek MT6739).Android Go — это урезанная версия Android для смартфонов с небольшим объемом ОЗУ (зачастую — 1 ГБ). Работает быстрее и занимает меньше места на и без того скоромном накопителе. Первые впечатления от модели приятные. Интерфейс действительно достаточно плавный даже при семи десятках приложений, но общая скорость работы системы все так же невысока. Хотя по сравнению с бюджетным смартфоном на обычном Android и с теми же характеристиками — небо и земля.С установкой приложений на урезанный Android, во всяком случае на первый взгляд, проблем нет. Игры — только нетребовательные. Temple Run 2 идет, хоть и с заметными тормозами. Но Angry Birds — это запросто.Камера — 13 МП, но снимает настолько, насколько и стоит смартфон, с селфи — та же история.Но на роль первого смартфона кандидат хороший.Huawei Y5 2018 — почти такой жеHuawei Y5 2018 по характеристикам очень близок к предыдущей модели, но стоит на 400 грн дороже. За 3400 грн производитель предлагает все тот же «бесконечный» 5,5-дюймовый дисплей, 13 МП основную камеру, тот же процессор Mediatek.Разница в объеме оперативной памяти (тут уже 2 ГБ) и версии операционной системы (полноценный Android). В плане пользовательского опыта модели должны быть максимально близки, но меньшая емкость аккумулятора (3020 мА-ч в Y 2018) даст чуть меньшее время работы. Да, и еще здесь нет датчика отпечатков пальцев.Xiaomi Redmi 5 — большой, хороший, недорогойЕсли вам доводилось бывать в китайской подземке, то вы наверняка обратили внимание, что большая часть пассажиров всю дорогу смотрит видео на смартфонах с огромной диагональю экрана. Потому что в больших китайских городах переезды на метро могут занимать часа полтора времени и на всем пути следования там есть покрытие 4G. Когда в Украине появится связь четвертого поколения, популярность потокового видео, как и фаблетов, также возрастет.Чтобы насладиться картинкой на большом экране, придется доплатить. Устройства с диагональю в пределах 5,6-6 дюймов стоят от 4 000 грн. Самым интересным предложением в сегменте недорогих LTE-смартфонов стала линейка 5,7-дюймовых смартфонов Xiaomi Redmi 5.В нее входит непосредственно Redmi 5 и топовая Redmi 5 Plus. Младшая версия с 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и современным энергоэффективным процессором Snapdragon 450 средне-бюджетного уровня подойдет многим пользователям, есть и более продвинутая с 3 и 32 ГБ соответственно.Смартфон упакован в пластиковый корпус, стилизованный под металлическое покрытие, наследует типичный непритязательный дизайн Xiaomi, оснащается средними камерами, зато неплохим дисплеем с модным соотношением сторон 18:9 и олеофобным покрытием. Видео смотреть на таком будет приятно. Из недостатков – отсутствие NFC (для бесконтактной оплаты) и быстрой зарядки. Это все есть в Plus-модели, которая обойдется примерно на треть дороже.Xiaomi Redmi 5 обойдется в 4 000 гривен за версию с 2 ГБ ОЗУ.Motorola Moto E4 Plus — полный фарш недорогоЕсли ваша цель – недорогой LTE-смартфон, за который не будет мучительно стыдно уже через полгода, то оптимальный выбор – Motorola Moto E4 Plus в ценовой категории порядка 5000 грн.Тут есть металлический корпус, поддержка NFC (для оплаты при помощи Android Pay и других мобильных кошельков), 3 ГБ оперативной памяти, 5,5-дюймовый IPS-дисплей (самый популярный размер сегодня) сканер отпечатков пальцев, Android 7.0 и здоровенный аккумулятор емкостью 5000 мА-ч.Этого хватит, чтобы не только встретить новое поколение мобильных сетей во всеоружии, но и продержаться без апгрейда годика полтора-два. По части производительности процессор MediaTek MT6737 относится к среднему классу, но вот в энергоэффективности звезд с неба не хватает, поэтому работать от одного заряда устройство будет двое суток, что в целом тоже неплохо. Быстрой зарядки нет.