» » Свежий рейтинг бюджетных смартфонов с поддержкой 4G
Раздел: Технологии  
0

Свежий рейтинг бюджетных смартфонов с поддержкой 4G

Свежий рейтинг бюджетных смартфонов с поддержкой 4G
С 1 июля сотовые операторы запускают 4G-сеть в Украине в диапазоне 1800 МГц.

Это значит, что новое поколение связи в ближайшее время станет в нашей стране достаточно массовым. По этому поводу представляем тебе ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов с поддержкой 4G, которые можно купить в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на TopGeek.

Отметим, в подборку вошли только модели последних двух лет.

DOOGEE X20L — прожиточный минимум
Сразу оговоримся. Стоимость LTE-смартфонов на украинском рынке начинается от тысячи гривен с небольшим. Но за эти деньги пользователь получит катастрофически устаревшее «железо» — 512 МБ оперативной памяти и TN-дисплей.

Даже если скорость доступа к интернету в таком устройстве будет передовой, радости от его использования будет немного. Блеклые цвета экрана, неповоротливый интерфейс и прочие «тормоза» – это не то, что стоит добровольно покупать за собственные деньги.

Смотрите в сторону устройств с хотя бы 2 ГБ ОЗУ. IPS-матрица – это тоже обязательный параметр для современного недорогого смартфона. Устройства с такими характеристиками начинаются от 2000 гривен.

Бюджетная модель, на которую можно обратить внимание – DOOGEE X20L 2/16GB, она обойдется примерно в 2400 грн.

Китайский бренд DOOGEE представлен на украинском рынке уже несколько лет, поэтому успел заслужить кредит доверия. Тут почти новенький Android 7.0 (по меркам «бюджетника» это последний писк), 5-дюймовый IPS-экран с характерным для этого сегмента и, что немаловажно, для глаз HD-разрешением, 16 ГБ встроенной памяти, с которой уже можно жить, даже не добавляя карту памяти, если вы не меломан (но вообще-то карты microSD модель поддерживает).

Из недостатков – несовременный и не слишком энергоэффективный процессор Mediatek MT6580 и скромный аккумулятор емкостью 2580 мА-ч. Так что заряжать смартфон придется каждый день. Камеры скорее номинальные. Основная на 5 мегапикселей, которая чаще всего в дешевых смартфонах снимает хуже некуда, особенно при слабом освещении, и фронтальная 2 МП, однозначно позволит делать селфи «мама, я в шапке», но не более того. Впрочем, многим больше и не нужно.

General Mobile GM 8 Go — недорого и несердито
General Mobile GM 8 Go — это смартфон на Go Edition версии Android. Модель первое время будет доступна эксклюзивно в магазинах lifecell, а затем появится и у других ритейлеров. Ее представили несколько дней назад, и у НВ уже была возможность ознакомиться с устройством и операционной системой.

Аппарат интересен с точки зрения и цены, и возможностей. За 3 000 грн пользователь получит модный экран с соотношением сторон 18:9 (диагональ — 5,5 дюймов), датчик отпечатков пальцев и аж 16 ГБ встроенной памяти (зачастую в самых бюджетных моделях объем составляет 8 ГБ), а также аккумулятор емкостью 3 500 мА-ч при достаточно скромном разрешении экрана и процессоре (Mediatek MT6739).

Android Go — это урезанная версия Android для смартфонов с небольшим объемом ОЗУ (зачастую — 1 ГБ). Работает быстрее и занимает меньше места на и без того скоромном накопителе. Первые впечатления от модели приятные. Интерфейс действительно достаточно плавный даже при семи десятках приложений, но общая скорость работы системы все так же невысока. Хотя по сравнению с бюджетным смартфоном на обычном Android и с теми же характеристиками — небо и земля.

С установкой приложений на урезанный Android, во всяком случае на первый взгляд, проблем нет. Игры — только нетребовательные. Temple Run 2 идет, хоть и с заметными тормозами. Но Angry Birds — это запросто.

Камера — 13 МП, но снимает настолько, насколько и стоит смартфон, с селфи — та же история.

Но на роль первого смартфона кандидат хороший.

Huawei Y5 2018 — почти такой же
Huawei Y5 2018 по характеристикам очень близок к предыдущей модели, но стоит на 400 грн дороже. За 3400 грн производитель предлагает все тот же «бесконечный» 5,5-дюймовый дисплей, 13 МП основную камеру, тот же процессор Mediatek.

Разница в объеме оперативной памяти (тут уже 2 ГБ) и версии операционной системы (полноценный Android). В плане пользовательского опыта модели должны быть максимально близки, но меньшая емкость аккумулятора (3020 мА-ч в Y 2018) даст чуть меньшее время работы. Да, и еще здесь нет датчика отпечатков пальцев.

Xiaomi Redmi 5 — большой, хороший, недорогой
Если вам доводилось бывать в китайской подземке, то вы наверняка обратили внимание, что большая часть пассажиров всю дорогу смотрит видео на смартфонах с огромной диагональю экрана. Потому что в больших китайских городах переезды на метро могут занимать часа полтора времени и на всем пути следования там есть покрытие 4G. Когда в Украине появится связь четвертого поколения, популярность потокового видео, как и фаблетов, также возрастет.

Чтобы насладиться картинкой на большом экране, придется доплатить. Устройства с диагональю в пределах 5,6-6 дюймов стоят от 4 000 грн. Самым интересным предложением в сегменте недорогих LTE-смартфонов стала линейка 5,7-дюймовых смартфонов Xiaomi Redmi 5.

В нее входит непосредственно Redmi 5 и топовая Redmi 5 Plus. Младшая версия с 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и современным энергоэффективным процессором Snapdragon 450 средне-бюджетного уровня подойдет многим пользователям, есть и более продвинутая с 3 и 32 ГБ соответственно.

Смартфон упакован в пластиковый корпус, стилизованный под металлическое покрытие, наследует типичный непритязательный дизайн Xiaomi, оснащается средними камерами, зато неплохим дисплеем с модным соотношением сторон 18:9 и олеофобным покрытием. Видео смотреть на таком будет приятно. Из недостатков – отсутствие NFC (для бесконтактной оплаты) и быстрой зарядки. Это все есть в Plus-модели, которая обойдется примерно на треть дороже.

Xiaomi Redmi 5 обойдется в 4 000 гривен за версию с 2 ГБ ОЗУ.

Motorola Moto E4 Plus — полный фарш недорого
Если ваша цель – недорогой LTE-смартфон, за который не будет мучительно стыдно уже через полгода, то оптимальный выбор – Motorola Moto E4 Plus в ценовой категории порядка 5000 грн.

Тут есть металлический корпус, поддержка NFC (для оплаты при помощи Android Pay и других мобильных кошельков), 3 ГБ оперативной памяти, 5,5-дюймовый IPS-дисплей (самый популярный размер сегодня) сканер отпечатков пальцев, Android 7.0 и здоровенный аккумулятор емкостью 5000 мА-ч.

Читайте также: Опубликован рейтинг лучших бюджетных смартфонов октября

Этого хватит, чтобы не только встретить новое поколение мобильных сетей во всеоружии, но и продержаться без апгрейда годика полтора-два. По части производительности процессор MediaTek MT6737 относится к среднему классу, но вот в энергоэффективности звезд с неба не хватает, поэтому работать от одного заряда устройство будет двое суток, что в целом тоже неплохо. Быстрой зарядки нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: 4G, смартфон, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 13:15 » Автор: Алена Шимко
     100
     0

Похожие новости по теме

Названы смартфоны, которые сейчас выгодно покупать Названы смартфоны, которые сейчас выгодно покупать

Устройство работает на чистом Android.

Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi представила новые смартфоны

Xiaomi вернулась к использованию процессоров Mediatek.

Alcatel показала шесть новых бюджетных смартфонов Alcatel показала шесть новых бюджетных смартфонов

Устройства будут работать на базе Android Go.

Составлен рейтинг смартфонов с лучшим аккумулятором Составлен рейтинг смартфонов с лучшим аккумулятором

В список попало 5 устройств.

Специалисты назвали лучшие смартфоны с самыми ёмкими аккумуляторами Специалисты назвали лучшие смартфоны с самыми ёмкими аккумуляторами

Важные советы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх