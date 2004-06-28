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Раздел: Технологии  
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Придуман необычный способ использования старого iPad

Придуман необычный способ использования старого iPadУстаревший гаджет Apple все еще может послужить на благо своим владельцам.

Apple iPad первого поколения, появившийся в 2010 году, уже давно устарел и не в состоянии запускать современные приложения – слишком слабая аппаратная начинка и мало памяти, от чего он дико "тормозит", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Тем не менее, пользователь Reddit нашел способ, как возродить старые планшеты и дал им новую "жизнь".

Мужчина превратил несколько iPad первого и второго поколений в "живые" картины, вставив их в портретные рамки.

Так как аккумуляторы планшетов уже держат едва час времени, то инженер подключил их всех при помощи 30-пиновых кабелей и аккуратно запрятал провода в кабелеукладчик.

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На планшетах был отключен автоматический переход в режим сна, и теперь они постоянно показывают те картинки, которые пожелает пользователь.
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 Теги: iPad, картина, рамка

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Сегодня, 16:30 » Автор: Алена Шимко
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